Волгоградцев в библиотеке и возле нее ждала насыщенная программа. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В субботу, 13 мая, в главной библиотеке Волгограда прошел большой книжный фестиваль. В Горьковке и вокруг нее собралось много горожан, которые любят читать и не мыслят жизни без хорошей книги. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с фестиваля-ярмарки книжной культуры «ГАМ».

В программе книжного фестиваля в Горьковке выставки и ярмарка, встречи с известными российскими и волгоградскими писателями, заседания книжного клуба, лектории, реконструкция поэтической дуэли Маяковского и Есенина, битва нейросетей, множество интересных и познавательных мастер-классов для детей и взрослых. Также волгоградцев ждали мини-спектакли, выступления волгоградских музыкантов и поэтов, ток-шоу и уникальные фотозоны, в том числе для любителей книг про Гарри Поттера. А, главное, - люди, которые также любят читать, думать и мечтать.

Большой книжный фестиваль прошел 13 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Фотозоны фестиваля. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В библиотеку пришли и взрослые, и дети. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Книг и читателей было много. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы пообщались с известными писателями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большой книжный фестиваль прошел 13 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большой книжный фестиваль прошел 13 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большой книжный фестиваль прошел 13 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Большой книжный фестиваль прошел 13 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ