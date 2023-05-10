ЕвроХим-ВолгаКалий расширяет географию сотрудничества

Фото: Ирина СИМОНОВА

Визит на промплощадку начался с осмотра подземного комплекса комбината. После инструктажа и медосмотра китайская делегация спустилась в рудник. В сопровождении руководителей ЕвроХим-ВолгаКалия гости посетили выработки, протяженность которых в настоящее время превышает 110 километров.

Особый интерес у иностранных коллег вызвала используемое в руднике оборудование. Сейчас в выработках Гремячинского ГОКа работают более 60 единиц техники, в числе которой погрузочно-доставочные машины, буровые установки, комбайновые комплексы, самоходные вагоны, задействованные для строительства подземных камер и пластовых выработок.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Как происходит переработка руды, поднятой из глубин Гремячинского месторождения, гости узнали во время посещения объектов сильвинитовой обогатительной фабрики. Руководители предприятия познакомили китайских коллег с происходящими на фабрике технологическими процессами обогащения, показали наиболее важные объекты главного корпуса фабрики.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Итоги встречи на промплощадке комбината гости и руководители ЕвроХим-ВолгаКалия обсудили на финальном совещании. В числе прочего обсуждалась возможность внедрения в производственный процесс современных технологий в сфере промышленного оборудования, а также перспективы и возможности сотрудничества Гремячинского ГОКа – одного из самых современных горно-обогатительных предприятий юга России с крупнейшим мировым производителем строительной техники из Китая.

Фото: Ирина СИМОНОВА

В завершение визита в Волгоградскую область китайская делегация посетила мемориальный комплекс Мамаева Кургана. Гости возложили цветы и поклонились памяти героев Великой Отечественной войны.