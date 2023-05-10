В центре Волгограда для велосипедистов и самокатчиков выделят дорогу

На проезжей части улицы Чуйкова будет действовать новая схема Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Мэрия Волгограда решилась на глобальное изменение схемы движения в центре Волгограда. На улице Чуйкова будет увеличена зона одностороннего движения. Кроме того, приоритет на проезжей части получат велосипедисты и самокатчики, водители автомобилей будут вынуждены их пропускать. Зато тротуар будет только для пешеходов. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации Волгограда, динамичный рост пешеходных потоков требует новых решений для обеспечения безопасности и комфорта отдыхающих.

- Проезжая часть ул. Чуйкова от ул. 13-й Гвардейской Дивизии до ул. Краснознаменской становится односторонней с направлением движения в сторону ул. Краснознаменской. В этих же границах будет запрещено движение по тротуарам и пешеходным дорожкам велосипедистов и лиц, использующих для передвижения средства индивидуальной мобильности, - отметили в мэрии.

На указанном участке улицы Чуйкова велосипедисты и электросамокатчики будут ездить только по дороге, на тротуар им заезжать запретят. По проезжей части смогут ходить и пешеходы. Автомобилистам придется смириться со второстепенной ролью на улице Чуйкова и быть осторожными, чтобы никого не сбить.

- Пешеходы смогут пересекать проезжую часть в любой ее части без использования пешеходного перехода, но при этом они не должны создавать на проезжей части необоснованные помехи для движения транспортных средств, - рассказали в администрации города.

Графика администрации Волгограда

Для автомобилей, велосипедистов и электросамокатчиков будет действовать единый скоростной режим. Нельзя ускоряться выше 20 километров в час.

Машины можно будет парковать на улице Чуйкова, но есть важное условие. От улицы 13-й Гвардейской до улицы Комсомольской разрешат парковку вдоль правой стороны дороги, от музтеатра до улицы Краснознаменской – вдоль левой стороны.

С 10 по 14 мая на улице Чуйкова запретили остановку и парковку автомобилей, рабочие наносят разметку для новой схемы движения. При этом дата, когда она начнет действовать, пока неизвестна. Чиновники пообещали сообщить об этом дополнительно.

В настоящее время дорожные службы ведут установку соответствующих знаков и разметки. О начале действия нового режима будет сообщено дополнительно.

- Введение данного режима соответствует требованиям правил дорожного движения, в том числе регламентируется пунктом 24.11, - добавили в мэрии.