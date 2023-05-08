В Волгограде в новом амфитеатре прошли съемки программы «Играй, гармонь!»

В отборе для съемок телепередачи приняли участие около 500 музыкантов области Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Накануне большого праздника Дня Победы, 8 мая, на сцене амфитеатра проходит гала-концерт телепроекта Первого канала «Играй, гармонь!». Ансамбль Геннадия Заволокина порадовал своим исполнением всех волгоградцев и гостей города, которые внимательно смотрели выступления, невзирая на все превратности погоды. «КП-Волгоград» показывает, как это было.

Теплым приемом остались довольны и сами артисты Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В праздничном гала-концерте приняли участи различные творческие коллективы из Волгограда, Волжского, Камышина, Фролово, Михайловки, Урюпинска, Серафимовичского, Ленинского, Ольховского, Кумылженского, Котовского, Новониколаевского, Чернышковского, Жирновского, Нехаевского, Новоаннинского, Иловлинского, Киквидзенского и Среднеахтубинского районов.

Желающих посмотреть на лучших исполнителей области собралось не мало Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Не смотря на ужасную погоду – сильный ветер, температура около +8 … +9 градусов, - музыканты и исполнители выходили в сценических костюмах, отменно пели, а зрители, чтобы не замерзать, вскакивали со своих мест и бросались в пляс. Конечно же, главным гвоздем программы стало выступление «золотого» гармониста России Алексея Ефимова и самих Заволокиных.

Холодный ветер и дождь не помешали просмотру концерта Фото: Геннадий БИСЕНОВ

8 мая стало заключительным днем съемок творческой группы передачи «Играй, гармонь!». Начался съемочный процесс еще 7 мая. В отборе для съемок телепередачи приняли участие около 500 музыкантов из 25 районов и 6 городов Волгоградской области. Среди них - вокальные коллективы, инструменталисты, частушечники.

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