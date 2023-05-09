Аллею памяти в Ольховском районе открыли столичный кинорежиссер, русские испанцы и гости из беларуси

Президент испанского центра в Москве Мария-Тереса Касеро. Фото: Виктор ЯСТРЕБОВ

Помимо официальных лиц, ветеранов и юнармейцев из ближайших населенных пунктов в канун Дня Победы из Москвы сюда прибыли представители кинокомпании «Белая стрела» и Центра испанской культуры, а также «крылатый замполит» одной из старейших воинских частей Беларуси. Поводом стало открытие мемориальной доски лётчикам, погибших под Сталинградом, и высадка в их честь Аллеи памяти.

Почему этот небольшой поселок стал центром притяжения? В 1942-1943гг. здесь находился штаб только что сформированной 16-й Воздушной армии, сыгравшей неоценимую роль не только в исходе Сталинградской битвы, но и всей Великой Отечественной войны. Каждый третий авиационный полк 16 ВА стал гвардейским, а более 27 тысяч летчиков были награждены боевыми орденами и медалями.

– После окончания войны жители поселка по крупицам собирали информацию о погибших в боях на Волге пилотах. Возле братской могилы в их честь был установлен истребитель МиГ-17, а в школе открыт Музей боевой славы 16 Воздушной армии, – рассказала глава Октябрьского сельского поселения Ирина Видякова. – Поскольку скопилось более 5,5 тысяч экспонатов, большая часть которых хранится в архиве, администрация планирует отреставрировать здание, где в годы войны находился штаб 16-й ВА, и разместить в нём музей.

Когда уроженец Волгограда, сценарист, кинорежиссёр и продюсер Роман Высоцкий решил снять фильм о летчиках-героях Сталинградской битвы, он нашел поддержку в кинокомпании «Белая Стрела». Проект «Родное небо», приуроченный к 80-летней годовщине разгрома немецко-фашистских войск под Сталинградом, направленный на увековечение памяти летчиков-героев битвы на Волге, сохранение исторической памяти и устранение исторической неграмотности у детей и молодёжи, при поддержке Фонда президентских грантов уже начал свою реализацию на волгоградской земле.

– В июле 2022 года состоялся кастинг, в котором приняли участие не только профессиональные актеры, но дети, подростки, молодежь и студенты, которые хотят попробовать себя в кино, – поделился режиссер Роман Высоцкий. – Съемки полнометражного фильма «Родное небо» пройдут в июне этого года на территории Волгограда и области. Кроме участия в сьемках добровольцы познакомятся с историей подвигов девяти летчиков-героев Сталинградской битвы, будет создана экспозиция, с которой участники проекта «Родное небо» посетят 10 школ Волгограда и области и расскажут школьникам о боевых подвигах пилотов.

Фото: Виктор ЯСТРЕБОВ

Одним из ключевых моментов реализации проекта стало открытие мемориальной таблички на отреставрированном истребителе МИГ-17 в п. Октябрьский с именами 9-ти погибших под Сталинградом летчиков: Бориса Гомолко, Дмитрия Родина, Николая Харитонова, Александра Оборина, Михаила Старокожева, Петра Изотова, Ансельмо Сепульведо, Хуана Санчеса Ларио и Хосе Паскуаля Сантамария.

Поскольку трое – уроженцы Испании, в церемонии открытия приняли участие представители Испанского центра в Москве, в том числе его президент Мария-Тереса Касеро. Центр объединяет испанцев, проживающих в России с 1937 года, и членов их семей. Занимается развитием испанско-русских культурных отношений. Мария-Тереса поблагодарила организаторов за сохранение памяти об их соотечественниках, за приглашение (они впервые оказались на легендарной Сталинградской земле) и подарила музею памятный значок Центра, пилотку времен войны и книгу об испанских летчиках.

Череду подарков продолжил гвардии подполковник Эдуард Жмакин, заместитель командира 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы г. Лида (Беларусь), продолжившей постсоветскую историю 16 ВА. Книга безвозвратных потерь и наградная книга, где описаны подвиги героев, сколько сбито самолетов противников, окажут бесценную помощь в дальнейшей поисковой работе. Коллекцию музея пополнили памятная медаль к 80-летию воинской части и сувенирная тарелка от Генерального штаба 116-й авиационной базы.

Фото: Виктор ЯСТРЕБОВ

По окончании митинга, посвященного открытию мемориальной таблички с именами летчиков-героев, у братской могилой и истребителя МИГ-17 была заложена Аллея памяти авиаторам 16-й Воздушной армии, героически сражавшимся в небе Сталинграда с немецко-фашистскими захватчиками в 1942-1943гг.

Помимо съемок фильма, встреч со школьниками, открытия мемориальной таблички и высадки Аллеи памяти, в рамках проекта его участники проведут исторический квест «Родное небо». Электронный сборник о летчиках-героях будет размещен на сайте проекта, в социальных сетях, других интернет-ресурсах, а документально-игровой фильм «Родное небо» планируется к показу на федеральных и региональных телевизионных каналах, а также в Королевстве Испания.