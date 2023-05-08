Шесть районов Волгограда на 8 часов останутся без электричества 10 мая

Без света останутся тысячи жителей областной столицы Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Десятки тысяч жителей Волгограда останутся без света сразу после празднования Дня Победы. В среду, 10 мая, в городе-герое электричество отключат сразу в 6 районах – в Кировском, Тракторозаводском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском. Полный список адресов, где с 09.00 до 17.00 отключат электричество сайту volgograd.kp.ru сообщили в компании «Россети Юг».

В Кировском районе отключения запланированы по улице Кирова, 128, 128а, 130, 130а, 130б, 132б, 134в, 132а 134, , 134а , 134б.

Электроэнергии в Красноармейском районе не будет лишь в доме №16 по проспекту Героев Сталинграда.

В Ворошиловском районе без света останутся жители домов №9 и 11 по улице Калинина и №2 по улице Циолковского.

В самом центре Волгограда обесточат дома по адресам: улица Порт-Саида, 14 и улица Мира,14.

Больше пострадают жители Краснооктябрьского района. 10 мая света не будет по следующим адресам:

- Уссурийская , 19 , 19а,

- Веселая , 1-33а, 35,

- Зорге Рихарда , 30 -43, 19-21 , 25 , 26 , 28,

- Айвазовского , 1а , 1-5 , 5а , 7 , 9а , 4-10,

- Победы , 1-23 , 22-28,

- Восточная , 1-7 , 2а , 2б,

- Семашко , 12 , 24, 23, 25а , 27 , 27а , 29,

- переулок 1-й Репина , 1 , 6-14,

- переулок 2-й Репина , 1а, 2 , 2а , 4,

- Репина , 8-12 , 16а , 16, 18-26,

Самые массовые отключения света грядут в Тракторозаводском районе Волгограда:

- Борьбы , 2 , 4,

- Шурухина , 8,

- Сборочная , 2-52,

- Талалихина , 1-47 , 1б , 2-32,

- Костычева , 139 -204, 209, 211,

- Березовая , 6-40 , 31-39, , 140-158,

- Левитана , 76-234а, 302, 288, 294, 259, 259а,251, 322, 541, 244, 250,

- Чекистов , 2-169,171-233,

- Александрова д 7а-250,

- Платиновая , 7 , 9 , 2,

- Североосетинская , 1 , 3 , 4 , 6 , 8,

- Алюминиевая , 21, 35, 36, 40, 45, 63,

- Валуйская , 11-61, 65-101, 111,

- Берилловая , 4а,

- Платиновая , 15 , 23 , 10 , 14 , 18 , 29,

- Титановая , 25, 11а, 52,

- Нефритовая , 8, 10, 35,

- переулок Алюминиевский , 13,

- переулок Берилловый , 1 , 4,

- Кабардино-Балкарская , 4,

- Никелевая , 53,

- переулок Медный , 18, 63,

- Стальная , 34,

- переулок Стальной , 59,

- переулок Платиновый , 13 , 15,

- Золотая , 13 , 15 , 36,

- Кобальтовая , 9,

- Дежнева , 1 , 3 , 5а-21а, 66-121,

- Дундича , 1-160 , 162-224,

- Мечникова 1-27 , 13/1 , 13/2 , 2-26,

- Антонова 1-22,

- Привокзальная 1а-24а, 49-120,

- переулок Технологический 1-23,

- 62-й Армии 1а-35а, 37а, 29а,

- Прокофьева 2-40а , 1а-55,

- Дружбы Народов 2-56 , 49-91,

- переулок Чугунолитейный 9-13 , 9а,

- переулок Чепурниковский , 2-4 , 2а,

- Шаляпина 10-14,

- переулок Монтажный , 1а, 1б, 1д, 3д, 5, 6,

- Сенявина 49-75, 79-88, 6,

- Богдана Хмельницкого 50-84,

- Костычева 1-96, 98-140.