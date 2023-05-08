Шесть районов Волгограда на 8 часов останутся без электричества 10 мая

Без света останутся тысячи жителей областной столицы
Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
Десятки тысяч жителей Волгограда останутся без света сразу после празднования Дня Победы. В среду, 10 мая, в городе-герое электричество отключат сразу в 6 районах – в Кировском, Тракторозаводском, Красноармейском, Краснооктябрьском, Центральном и Ворошиловском. Полный список адресов, где с 09.00 до 17.00 отключат электричество сайту volgograd.kp.ru сообщили в компании «Россети Юг».
В Кировском районе отключения запланированы по улице Кирова, 128, 128а, 130, 130а, 130б, 132б, 134в, 132а 134, , 134а , 134б.
Электроэнергии в Красноармейском районе не будет лишь в доме №16 по проспекту Героев Сталинграда.
В Ворошиловском районе без света останутся жители домов №9 и 11 по улице Калинина и №2 по улице Циолковского.
В самом центре Волгограда обесточат дома по адресам: улица Порт-Саида, 14 и улица Мира,14.
Больше пострадают жители Краснооктябрьского района. 10 мая света не будет по следующим адресам:
- Уссурийская , 19 , 19а,
- Веселая , 1-33а, 35,
- Зорге Рихарда , 30 -43, 19-21 , 25 , 26 , 28,
- Айвазовского , 1а , 1-5 , 5а , 7 , 9а , 4-10,
- Победы , 1-23 , 22-28,
- Восточная , 1-7 , 2а , 2б,
- Семашко , 12 , 24, 23, 25а , 27 , 27а , 29,
- переулок 1-й Репина , 1 , 6-14,
- переулок 2-й Репина , 1а, 2 , 2а , 4,
- Репина , 8-12 , 16а , 16, 18-26,
Самые массовые отключения света грядут в Тракторозаводском районе Волгограда:
- Борьбы , 2 , 4,
- Шурухина , 8,
- Сборочная , 2-52,
- Талалихина , 1-47 , 1б , 2-32,
- Костычева , 139 -204, 209, 211,
- Березовая , 6-40 , 31-39, , 140-158,
- Левитана , 76-234а, 302, 288, 294, 259, 259а,251, 322, 541, 244, 250,
- Чекистов , 2-169,171-233,
- Александрова д 7а-250,
- Платиновая , 7 , 9 , 2,
- Североосетинская , 1 , 3 , 4 , 6 , 8,
- Алюминиевая , 21, 35, 36, 40, 45, 63,
- Валуйская , 11-61, 65-101, 111,
- Берилловая , 4а,
- Платиновая , 15 , 23 , 10 , 14 , 18 , 29,
- Титановая , 25, 11а, 52,
- Нефритовая , 8, 10, 35,
- переулок Алюминиевский , 13,
- переулок Берилловый , 1 , 4,
- Кабардино-Балкарская , 4,
- Никелевая , 53,
- переулок Медный , 18, 63,
- Стальная , 34,
- переулок Стальной , 59,
- переулок Платиновый , 13 , 15,
- Золотая , 13 , 15 , 36,
- Кобальтовая , 9,
- Дежнева , 1 , 3 , 5а-21а, 66-121,
- Дундича , 1-160 , 162-224,
- Мечникова 1-27 , 13/1 , 13/2 , 2-26,
- Антонова 1-22,
- Привокзальная 1а-24а, 49-120,
- переулок Технологический 1-23,
- 62-й Армии 1а-35а, 37а, 29а,
- Прокофьева 2-40а , 1а-55,
- Дружбы Народов 2-56 , 49-91,
- переулок Чугунолитейный 9-13 , 9а,
- переулок Чепурниковский , 2-4 , 2а,
- Шаляпина 10-14,
- переулок Монтажный , 1а, 1б, 1д, 3д, 5, 6,
- Сенявина 49-75, 79-88, 6,
- Богдана Хмельницкого 50-84,
- Костычева 1-96, 98-140.