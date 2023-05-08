Ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл 8 мая на вокзал Волгоград-1

В Волгограде поезд пробудет два дня Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград прибыл легендарный ретропоезд «Воинский эшелон», который пробудет здесь два дня. Сегодня, 8 мая, на платформу «Волгоград-1» пришли десятки волгоградцев, чтобы первыми посмотреть на этот необычный поезд. «КП-Волгоград» показывает, как это было.

В ретропоезде приехали также творческие коллективы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По бокам вагонов можно увидеть портреты Героев Великой Отечественной войны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты создали праздничное настроение Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В состав ретропоезда вошли два действующих вагона, паровоз и платформу, на которой расположилась военная техника времен Великой Отечественной войны. Посмотреть волгоградцы могут не только красивый стилизованный поезд, но также танк Т-34, реактивную установку БМ-13 «Катюша», танк Т-26 выпуска1937 года.

На платформах привезли Т-34, Т-26 и «Катюшу» Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Внутри поезда посетителей ждут вещи из обихода людей времен Великой Отечественной войны Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые «Воинский эшелон» прибыл в Волжский. До Волгограда поезд добирался долго – побывал на станциях: имени Максима Горького, Суровикино, Донская, Обливская, Чернышково, Котельниково, Жутово.

Посмотреть на прибытие ретропоезда пришли немало волгоградцев Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После посещения главного вокзала город-героя, ретропоезд отправится на станции Волгоградской области. Всего с 30 апреля по 14 мая «Воинский эшелон» посетит 14 железнодорожных станций в регионе. Полное расписание остановок ретропоезда можно посмотреть здесь.

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