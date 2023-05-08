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Общество8 мая 2023 10:45

Ретропоезд «Воинский эшелон» прибыл 8 мая на вокзал Волгоград-1

Посмотреть на легендарный поезд пришли десятки волгоградцев
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
Ольга ЦЫМБАРОВИЧ
В Волгограде поезд пробудет два дня

В Волгограде поезд пробудет два дня

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоград прибыл легендарный ретропоезд «Воинский эшелон», который пробудет здесь два дня. Сегодня, 8 мая, на платформу «Волгоград-1» пришли десятки волгоградцев, чтобы первыми посмотреть на этот необычный поезд. «КП-Волгоград» показывает, как это было.

В ретропоезде приехали также творческие коллективы

В ретропоезде приехали также творческие коллективы

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По бокам вагонов можно увидеть портреты Героев Великой Отечественной войны

По бокам вагонов можно увидеть портреты Героев Великой Отечественной войны

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Артисты создали праздничное настроение

Артисты создали праздничное настроение

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В состав ретропоезда вошли два действующих вагона, паровоз и платформу, на которой расположилась военная техника времен Великой Отечественной войны. Посмотреть волгоградцы могут не только красивый стилизованный поезд, но также танк Т-34, реактивную установку БМ-13 «Катюша», танк Т-26 выпуска1937 года.

На платформах привезли Т-34, Т-26 и «Катюшу»

На платформах привезли Т-34, Т-26 и «Катюшу»

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Внутри поезда посетителей ждут вещи из обихода людей времен Великой Отечественной войны

Внутри поезда посетителей ждут вещи из обихода людей времен Великой Отечественной войны

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Впервые «Воинский эшелон» прибыл в Волжский. До Волгограда поезд добирался долго – побывал на станциях: имени Максима Горького, Суровикино, Донская, Обливская, Чернышково, Котельниково, Жутово.

Посмотреть на прибытие ретропоезда пришли немало волгоградцев

Посмотреть на прибытие ретропоезда пришли немало волгоградцев

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После посещения главного вокзала город-героя, ретропоезд отправится на станции Волгоградской области. Всего с 30 апреля по 14 мая «Воинский эшелон» посетит 14 железнодорожных станций в регионе. Полное расписание остановок ретропоезда можно посмотреть здесь.

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт Александра Маршала, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу.

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