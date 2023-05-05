Игорь Артамонов: Энтузиазм, с которым липчане берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Ученик елецкой школы школы №10 Ельца Игорь Ружанский вместе с отцом Вадимом на 3D-принтере изготавливает детали для бойцов СВО. Печатают пластиковые ампульницы с жестким корпусом для обезболивающих препаратов. С их помощью достать лекарство и сделать укол можно даже одной рукой. В ампульнице иголка всегда находится под защитой. А еще отец с сыном делают защитные хвостовики для боеприпасов, которые применяются с беспилотников. На изготовление ампульницы уходит почти 2 часа, на хвостовик – 35 минут. Принтеры в доме Ружанских работают 24 часа в сутки.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Новую партию каждую неделю передают волонтерам. А те переправляют изделия на передовую. О помощи в изготовлении таких деталей попросили сами волонтеры. Знали, что Ружанские не откажут, ведь они и до этого помогали фронту – делали блиндажные свечи. Новое задание отец с сыном тоже приняли.

«Энтузиазм, с которым наши жители берутся за любое дело для поддержки участников спецоперации, говорит о вере в правое дело, которое совершают наши защитники, и искреннем желании приблизить тот момент, когда снова наступит мирное время без вражды, лжи и агрессии по отношению к нашей стране», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.