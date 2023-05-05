В Волгограде открытие магазина Zara под названием MAAG не вызвало ажиотажа

Долгожданное открытие магазина прошло на удивление тихо и скромно Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

Отличная новость для модников Волгограда – в Ворошиловский торгово-развлекательный центр вернулся магазин одежды Zara, правда, на этот раз под названием MAAG. Причем радость двойная – одновременно открылись и женский, и мужской отделы. Корреспондент «КП-Волгоград» узнал, как сейчас работает первый открывшийся магазин бренда масс-маркета

В открывшемся отделе почти ничего не изменилось, ну разве что ассортимент стал чуточку меньше. Среди стран-производителей одежды можно увидеть Турцию, Пакистан, Китай и Бангладеш. Но, несмотря на долгожданное открытие и вполне себе приземленные цены, покупателей в магазине не так много.

Будущий магазин "Bershka"пока не готов к открытию Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

- Мы открылись сразу после праздников. Кто-то может еще даже не знает об этом, посетителей действительно пока немного, - рассказала продавец-консультант магазина MAAG.

Официальное открытие MAAG состоялось сразу после 2 мая, но тихо и без большого ажиотажа. На официальном сайте бренда в Волгограде значится только одна официальная точка продаж, появится ли она в ТРК «Акварель» - сказать сложно.

"Pull and bear" обещают открыться в скором времени Фото: Ольга ЦЫМБАРОВИЧ

А вот другие известные бренды одежды пока не спешат возвращаться. Bershka, а также Pull and bear пока недоступны для покупателей, но уже переименованы – ECRU и DUB соответственно. На официальных сайтах компаний указано, что открытие в Ворошиловской «торгушке» будет совсем скоро, на счет других адресов также ничего неизвестно.

Напомним, что преемник Zara - MAAG, - открылся в Москве 27 апреля в ТЦ «Авиапарк», а в Санкт-Петербурге 28 апреля в ТЦ «Галерея». Как и в Волгограде, в двух столицах огромного ажиотажа открытие не вызвало.