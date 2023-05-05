На ЕвроХим-ВолгаКалии подвели итоги большой программы по охране труда

Фото: Ирина СИМОНОВА

В преддверии Всемирного дня охраны труда на протяжении месяца на площадке Гремячинского ГОКа прошли викторины, конкурсы, квизы, направленные на развитие культуры безопасного труда.

Финалом программы стал чемпионат команд сотрудников ЕвроХим-ВолгаКалия. Соревнование сборных Гремячинского ГОКа прошло в Котельниково на большом мероприятии, посвященном Всемирному дню охраны труда в рамках программы «Безопасный ЕвроХим». Для гостей и участников прошли мастер-классы, интерактивы, другие полезные и интересные события.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Охрана труда и промышленная безопасность – это безусловный приоритет деятельности всех предприятий ЕвроХима. В настоящее время мы формируем новую культуру безопасности, основанную на принципе открытости и доверия. И это мероприятие привлечет дополнительное внимание к вопросам производственной безопасности и охраны труда, покажет нашим семьям и детям важность соблюдения правил безопасности. Ведь жизнь и здоровье людей – высшая ценность. Никакие производственные планы не могут быть выше безопасности. Поэтому безопасность – наш выбор! - отметил исполнительный директор ЕвроХим-ВолгаКалия Евгений Сахаров.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Креативность, творческий подход, отличные знания - игроки решали сложные головоломки по безопасности труда, в течение минуты подбирали средства индивидуальной защиты для той или иной технологической операции, определяли опасные ситуации по видам выполняемых работ. Успешно справиться со всеми занятиями помогли отличная подготовка и высокая квалификация участников.

Наибольшее количество баллов по итогам всех конкурсов набрала команда Рудника. Совсем немного отстали от победителей специалисты Сильвинитовой обогатительной фабрики. На третьем месте – Механики, приз зрительских симпатий получили молодые специалисты предприятия.

Фото: Ирина СИМОНОВА

Кроме того, на Дне охраны труда заслуженные награды получили Мистер и Миссис СИЗ – сотрудники, создавшие самые креативные фотографии в средствах индивидуальной защиты. Призами компания ЕвроХим отметила и достижения юных художников – победителей корпоративного конкурса детских рисунков на тему безопасности.

Специально для участников и гостей мероприятия провели мастер-класс медики. Гости мероприятия получили подробные инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему, смогли потренироваться на современном тренажере. К акции присоединились и сотрудники дорожно-патрульной службы Котельниковского района. Инспектор провела с детьми и родителями интерактив по правилам дорожного движения.

Сотрудники 10-ой пожарно-спасательной части Федерального государственного бюджетного учреждения «3-ий отряд Федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы по Волгоградской области» показали яркий и зрелищный мастер-класс по тушению условного пожара.

Фото: Ирина СИМОНОВА

«Мы постарались провести мероприятие, совмещающее в себе обучающие и игровые элементы, чтобы еще раз привлечь внимание людей к вопросам собственной безопасности, которые должны соблюдаться везде – на работе, дома, на дороге», - объяснил начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии Дмитрий Феклистов.

Большим сюрпризом для участников и гостей мероприятия стало выступление звезды российской эстрады – экс-солиста группы «Отпетые мошенники» Гарика Богомазова. Популярный исполнитель приехал в Котельниково, чтобы поддержать инициативу #БезопасныйЕвроХим.