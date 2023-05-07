В Волгограде прошла генеральная репетиция Парада Победы Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде утром 7 мая военные, школьники из патриотических организаций, сотрудники ведомств прошлись маршем по площади Павших Борцов. В преддверии Дня Победы состоялась генеральная репетиция парада. В тренировке также была задействована военная техника, в том числе самолеты. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж генеральной репетиции Парада Победы 2023 в Волгограде.

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В шествии задействованы около тысячи человек. Среди них военнослужащие Волгоградского гарнизона ЮВО, спасатели, полицейские, в том числе в форме военных лет, курсанты Академии МВД, учащиеся кадетских классов, юнармейцы. Марширующие шли под звуки военного оркестра.

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Колонну техники по традиции возглавил танк Т-34. По площади Павших Борцов проехали современные боевые машины, а также ретро-автомобили с пассажирами в одежде времен Сталинградской битвы.

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Завершилась репетиция парада пролетом реактивных самолетов Л-29. Теперь остается надеяться, что 9 мая в Волгограде погода также позволит им подняться в небо. Чтобы посмотреть репетицию, в центре Волгограда собрались тысячи горожан со стороны Вечного огня.

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Парад Победы в Волгограде 9 мая 2023 начнется в 10.00.

Генеральная репетиция Парада Победы в Волгограде Фото: Геннадий БИСЕНОВ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смотрим фото и видео репетиции шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде (подробности)

9 мая 2023 в Волгограде: полная программа праздничных мероприятий на День Победы (подробности)

Куда сходить 9 мая 2023 года в Волгограде: парад, салют и фейерверки, концерт звезды, авиашоу, «Бессмертный полк» на Волге и световое шоу (подробности)

Перекрытие дорог в Волгограде с 7 по 9 мая 2023 года: список улиц, схема пешеходных зон на время праздника на День Победы (подробности)

В Волгограде на День Победы выступит Александр Маршал (подробности)