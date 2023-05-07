Памятники Мамаева кургана и бронекатер засияли светом ко Дню Победы в Волгограде

В Волгограде прошла репетиция шоу "Свет Великой победы" Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Накануне вечером в Волгограде состоялись сразу две генеральные репетиции видеоинсталляции «Свет Великой Победы». В этом году световое шоу впервые пройдет в двух местах. Уже по традиции яркими цветами озарится «Мать-Родина» и Мамаев курган, кроме того, озарится и «Бронекатер БК-31» на нижней террасе набережной. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фото и видео репетиции шоу «Свет Великой Победы» в Волгограде.

Памятники Мамаева кургана снова озаряются светом в честь Дня Победы Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Практически каждое сооружение Мамаева кургана озаряется яркими цветами Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Ежедневно будет по несколько показов видеоинсталляции Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Во время шоу весь Мамаев курган будет сиять светом. Организаторы в этом году расширили территорию, которая задействована на главной высоте России. Яркими цветами будет переливаться аллея пирамидальных тополей – световое шоу начнется практически с подножья Мамаева кургана. Ну а главные спецэффекты отобразятся на скульптуре «Родина-мать зовет!». Зрители увидят историю Российского государства, но главной темой шоу станет Великая Отечественная война. Тонны оборудования для видеоинсталляции привезли 4 фуры. Особенности и новшества программы этого года можно было увидеть вечером 6 мая во время репетиции.

Аллея пирамидальных тополей впервые задействована в шоу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Показы "Света Великой Победы" пройдут 7, 8 и 9 мая Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Показы видеоинсталляции «Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 7 и 8 мая 2023 года пройдут в 21.00, 22.00 и 23.00, 9 мая 2023 года - в 21.00, 21.45 и 23.00.

В Волгограде в предыдущие годы шоу проходило только на Мамаевом кургане. Теперь оно пройдет в двух локациях. Вторым местом стал памятник «Бронекатер БК-31» на отреставрированной нижней террасе набережной. В основе сюжета – история судна: его участие в Сталинградской битве, подъем со дна Волги и восстановление.

В этом году "Свет Великой Победы" пройдет на "Бронекатере БК-31" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Волгоградцы и гости города увидят историю "Бронекатера БК-31" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Бронекатер затонул во время бомбежку Сталинграда, спустя десятилетия его подняли со дна Волги Фото: Геннадий БИСЕНОВ

«Свет Великой Победы» на «Бронекатере БК-31» пройдут 7 и 8 мая 2023 года в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 9 мая 2023 года - в 20.30, 21.00, 21.45.

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