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Происшествия6 мая 2023 19:12

Летевший из Минвод в Москву самолет из-за технеполадок экстренно сел в Волгограде

Пассажиры попавшего в грозу лайнера пробудут в аэропорту Волгограда минимум до часа ночи
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Пассажиры проведут в аэропорту Волгограда несколько часов.

Пассажиры проведут в аэропорту Волгограда несколько часов.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Самолет авиакомпании S7 рейса SBI2170, который 6 мая 2023 года летел из Минеральных Вод в Москву, попал в грозу над Волгоградом. Борт авиакомпании «Сибирь» около часа кружил над городом и запросил экстренную посадку. Причиной стали технические неполадки, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Международного аэропорта Волгоград.

- Рейс авиакомпании Сибирь 2170 совершил вынужденную посадку в аэропорту Волгограда в 19:18 по техническим причинам, - рассказали в аэропорту.

Экстренная посадка авиалайнера прошла в штатном режиме. Сейчас пассажиры рейса Минводы – Москва находятся в здании аэровокзала. За ними должен прибыть резервный борт. Его придется ждать пассажирам несколько часов. Вылет из Волгограда запланирован только на 1.30 ночи 7 мая 2023 года.

До этого телеграм-каналы сообщали, что минувшей ночью летевший из Москвы самолет Airbus не смог приземлиться с первого раза в Волгограде, и ушел на второй круг из-за кроликов, бегающих по взлетной полосе. Но это происшествие в аэропорту города героя не подтвердили.

ЧППроисшествия: ЧП