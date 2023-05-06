На въездах в Волгоград 6 мая сменили знаки на Сталинград

Указатели сменили досрочно. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На въездах в Волгоград 6 мая 2023 года дорожные знаки сменили на Сталинград. Город-герой официально носит это имя девять раз в году, в том числе в День Победы. Знаки стали менять на сутки с 2022-го. На этот раз власти решили переименовать город в Сталинград досрочно - за три дня до праздника, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Переименовывают Волгоград в памятные даты и ведут репортажи из Сталинграда уже больше десяти лет. В первый раз дорожные указатели на въезде в город-герой с федеральных трасс заменили в ночь на 19 ноября 2022 года – в канун 80-летия начала контрнаступления (операция «Уран»).

К 80-летию Сталинградской победы указатели перевесили уже на два дня. Теперь автомобилисты будут проезжать через Сталинград вместо Волгограда по московской, ростовской, саратовской трассам целых четыре дня – с 6 по 9 мая 2023 года. После Дня Победы знаки снова поменяют.

Напоминания теперь в городе всюду. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Напомним, вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград политики и общественники поднимают перед каждой юбилейной датой и перед выборами. Но в этом году местные власти его активно раскручивают. Хотя опрос ВЦИОМ показал, что подавляющее большинство волгоградцев против переименования, чиновники и депутаты при помощи ветеранов решили провести свой опрос, чтобы вынести решение на референдум. Решение о его проведении озвучат в ближайшие дни. Тем временем, в городе появляется все больше памятников и портретов Сталина, а также указаний на Сталинград.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Большинство против: волгоградцев уговаривают жить в Сталинграде

Ветераны и депутаты проводят встречи и опросы по переименованию (подробности).