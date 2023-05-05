Музыкальный театр покажет премьеру спектакля «Два бойца»

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене Волгоградского музыкального театра состоится премьера героической музыкально-драматической фантазии. В преддверии Дня Победы пройдут первые показы спектакля «Два бойца». Авторами произведения стали советский и российский композитор Марк Самойлов и поэт-либреттист Вячеслав Вербин. Сайт volgograd.kp.ru публикует фоторепортаж с генеральной репетиции спектакля.

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Постановка была создана в 2010 году в Санкт-Петербурге по мотивам повести Льва Славина «Мои земляки» и одноименного кинофильма. В основе сюжета – крепкая фронтовая дружба двух советских солдат Аркадия Дзюбина и Саши Свинцова, сражающихся на Ленинградском фронте. Спектакль является самостоятельным художественным произведением и полностью не воссоздают фильм. В театральной постановке участвуют новые персонажи. Рассказ о двух днях Великой Отечественной войны – это гимн миру, жизни, любви и дружбе.

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На сцене Волгоградского музыкального театра показы спектакля «Два бойца» состоятся 5, 6, 10 и 20 мая. На него действует «Пушкинская карта».

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Спектакль "Два бойца" Фото: Геннадий БИСЕНОВ