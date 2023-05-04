До конца онлайн регистрации на Зелёный Марафон в Волгограде осталось 10 дней

Фото: пресс-служба ПАО "Сбербанк"

14 мая заканчивается онлайн регистрация на Зелёный Марафон Сбера в Волгограде. В этом году он состоится 20 мая и пройдёт уже в десятый раз. Участие в марафоне бесплатное.

Забег станет одним из самых массовых спортивных мероприятий в стране — на старт выйдут десятки тысяч бегунов в 60 городах России.

В Волгограде забег пройдёт в центральном парке культуры и отдыха. В программе — дистанции на 420 м (для детей) и массовый забег на 4,2 км, а также каникрос — показательный забег для четвероногих питомцев и их хозяев. Участников и болельщиков также ждёт развлекательная программа.

Наталья Демина, управляющий Волгоградским отделением Сбербанка:

«Зелёный Марафон — не просто спортивный забег, это большой семейный праздник, который призван не только развлечь, но и привлечь внимание к экологическим проблемам. В этом году марафон пройдёт в знаковую для всех волгоградцев дату — День Волги. Мы проведём экологическую акцию «Дань Волги в День Волги», а также другие активности, посвященные великой русской реке».

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