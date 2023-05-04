Игорь Артамонов: Одна из приоритетных задач – привлечение медицинских кадров

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

В больницы Липецкой области продолжают трудоустраиваться новые врачи. Для восполнения дефицита врачей дефицитных специальностей в рамках федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» в регионе реализуются различные меры социальной поддержки. Наиболее популярные программы – «Земский доктор» (направлена на привлечение врачей в сельскую местность) и «Губернаторские полтора миллиона» (реализуется по инициативе губернатора Липецкой области Игоря Артамонова). Именно благодаря этим мерам в Хлевенскую районную больницу удалось привлечь врача анестезиолога-реаниматолога Дмитрия Кузнецова. За первые месяцы своей работы доктор осуществил лечение 104 реанимационных пациентов и провел 65 анестезиологических пособий.

Свой путь в медицине Дмитрий Кузнецов начал с получения среднего профессионального образования. В 2013-2022 годах работал медицинским братом ожогового отделения Воронежской областной клинической больницы №1 и параллельно получал высшее образование в Воронежском государственном медицинском университете имени Н.Н. Бурденко. В 2019 году получил диплом по специальности «Педиатрия», а в 2022-м окончил ординатуру по специальности «Анестезиология-реаниматология».

Работать в Хлевенской районной больнице новому врачу нравится. Медучреждение хорошо оснащено. Коллектив дружный. Жирный плюс ко всему этому меры поддержки – «Земский доктор» и «Губернаторские полтора миллиона». Одним словом, Дмитрий Владимирович уверен, что сделал правильный выбор.

«Уровень районных больниц после модернизации и капремонтов соответствует областным клиникам. Работа по обновлению материально-технической базы и переоснащению их в соответствии с современными стандартами будет проводиться на постоянной основе. Еще одна приоритетная задача – привлечение медицинских кадров. Мы прорабатываем инструменты как трудоустройства специалистов из других регионов, так и подготовки врачей из числа выпускников школ региона на условиях целевого набора», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

За четыре года в медицинские организации Липецкой области с помощью различных федеральных и региональных программ было привлечено около 650 медицинских работников.