Дмитрий Аверов: Передали нашим воинам все необходимое, начинаем формировать следующий гуманитарный груз

Фото предоставлено пресс-службой Липецкого областного Совета депутатов

Сегодня председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов с рабочим визитом посетил воинское расположение в Белгородской области и лично передал липецким военнослужащим гуманитарную помощь на сумму свыше 1,5 млн рублей. Груз был сформирован при поддержке Губернатора Липецкой области, Липецкого областного Совета депутатов, партии «Единая Россия».

Спикер облсовета встретился с руководством воинской части и узнал о том, что сейчас необходимо липецким бойцам.

- С первых дней специальной военной операции поддерживаем наших бойцов. Сегодня передали им все необходимое Поддержка наших военнослужащих сейчас для нас задача номер один. По возвращении займемся формированием следующего груза, - отметил спикер облсовета Дмитрий Аверов.

Все просьбы наших солдат выполняются оперативно. За время спецоперации совместно с партией “Единая Россия” гуманитарная помощь была доставлена неоднократно. Закуплены бани, квадракоптеры, автомобильные шины, шлемы, экипировка, медикаменты и продукты.