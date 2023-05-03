Александр Глущенко, руководитель ФБУ «Администрация «Волго-Дон». Фото: ФБУ «Администрация «Волго-Дон»

Александр Глущенко, руководитель ФБУ «Администрация «Волго-Дон»:

Дорогие жители Волгограда и Волгоградской области!

9 мая - самая дорогая и незабываемая дата для нашего народа, которая навсегда вписана в историческую летопись государства. В этот день мы испытываем чувство особой гордости, глубокого уважения и благодарности к тем, кто отстоял мир и независимость нашей Родины. Это день памяти о тех, кто воевал на фронте, стоял у станка, работал в поле, растил детей в годы военного лихолетья, ждал с фронта сына, отца, мужа. И это день памяти тех, кто в смертельном бою с фашистскими захватчиками отстоял нашу Родину, мир на земле ценой невероятных усилий и огромных жертв. Это была Победа каждого!

Низкий поклон всем нашим ветеранам, труженикам тыла, детям Сталинграда и военного лихолетья, всем, кто ковал Победу.

Выражаем слова благодарности и тем, кто в наши дни ценою жизни отстаивает наше право на счастливую жизнь, продолжая славные традиции дедов и отцов. Желаю крепкого здоровья, бодрости духа, заботы близких и долгих лет жизни!

С Праздником!