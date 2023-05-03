Салют станет завершением праздника в День Победы в Камышине. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В программе праздничных мероприятий на День Победы 9 мая 2023 года в Камышине – салют, выставка военной техники, шествие с георгиевской лентой, полевая кухня, концерты. Сайт volgograd.kp.ru подскажет, куда сходить в Камышине 8 и 9 мая 2023, публикует программу праздника на День Победы и расписание мероприятий.

8 мая 2023 года в Камышине: что будет, программа мероприятий на День Победы

Как сообщили в администрации Камышина, праздник на День Победы 8 мая 2023 года откроет в 8.30 шествие с георгиевской лентой от ДК «Текстильщик» до Парка Победы. 8 мая 2023 в 19.30 в Парке Победы пройдет митинг памяти.

День Победы 9 мая 2023 года в Камышине: что будет, программа мероприятий

В программе праздника на День Победы 9 мая 2023 года в Камышине - выставка военной техники, которая развернется на площади Павших Борцов с 9.00 до 12.00. К памятным местама возложат цветы, а в 10.00 школьники пройдут на параде в Парке Победы. В 14.00 в ЦКиД «Дружба» покажут фильм «На волжском берегу».

9 мая 2023 года в Камышине с 16.00 до 21.00 праздник на День Победы развернется в парке Комсомольцев-добровольцев. Здесь откроют интерактивные площадки, накормят солдатской кашей из полевой кухни. С 17 часов на танцплощадке устроят танцевальную программу, с 18.00 – концерт. На главной сцене будут выступать местные коллективы, а в 20.00 выступит волгоградская группа Lunga Strada. Финалом праздника на День победы в Камышине 9 мая 2023 станет яркий фейерверк. Начнется салют на набережной Волги в 21.00.

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