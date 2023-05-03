Свыше 20 тонн оборудования, специалисты со всей России: в Волгограде на Мамаевом кургане началась подготовка к световому шоу

На Мамаевом кургане стартовал монтаж оборудования для видеоинсталляции Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгограде на Мамаевом кургане кипит работа по монтажу технического оборудования для видеоинсталляции «Свет Великой Победы» в честь 9 мая 2023 года. Специалисты собирают 20 тонн железных конструкций, более 1 километра силовых линий для нагрузки свыше 600 кВт, 1,5 километра оптических линий. Показы светового и звукового шоу обеспечат 50 технических специалистов и 70 волонтеров.

Видеоинсталляция будет идти в течение трех дней по несколько раз. Программа светового шоу обновилась, кроме того, она затронет еще больше монументов Мамаева кургана. Сайт volgograd.kp.ru рассказывает, чем удивит волгоградцев «Свет Великой Победы» в 2023 году.

В Волгоград привезли огромное число техники и оборудования – их доставили 4 фуры. Рабочие собирают 37 проекторов с передовой лазерной технологией RGB, более 800 уличных световых приборов с лазерным излучением передовой технологией смещения цветов, километры силовых и оптических линий. Предстоит выстроить свыше 20 тонн железных конструкций. Кстати, монтажом занимаются специалисты из разных уголков страны – несколько десятков человек.

4 фуры привезли тонны оборудования Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

- Проект готовился не одну неделю и даже не месяц, была тщательная подготовка. Задача, чтобы человек, который придет на Мамаев курган, мог с любой точки услышать звук шоу и перенестись в те времена, - рассказал технический директор проекта Андрей Коноваленко.

Скульптура "Стоять насмерть" и аллея тополей будут переливаться разными цветами по вечерам без перерывов Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

«Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане проходит в честь Дня Победы не впервые. Поэтому программа видеоинсталляции, конечно же, претерпела изменения. Она будет об истории Российского государства, но главный смысл – история Великой Отечественной войны.

- Это великий подвиг советского народа, который в этих монументах и архитектурных ансамблях получает новое осмысление. Если мы смотрим на экран своего смартфона, мы видим маленькую картинку. Придя сюда, окунувшись в атмосферу монументальных памятников, увидев масштабные световые и проекционные решения, думаю, никто не останется равнодушным. Знакомые мемориальные объекты заиграют новыми красками и новыми смыслами. Смысл один – Великая Отечественная война, ее история, подвиги людей, которые принимали участие и боролись с немецко-фашистскими захватчиками, - отметил директор Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области Дмитрий Асеев.

Организаторы обновили программу и сделали шоу еще более масштабным Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Главное нововведение этого года – своеобразными полотнами для видеоинсталляций станет еще больше объектов Мамаева кургана. Менять цвета и «наряды» будет не только «Мать-Родина» и подпорная стена, история Великой Отечественной войны отобразится на аллее пирамидальных тополей, скульптуре «Стоять насмерть!», стенах-руинах, Площади Героев. Практически весь Мамаев курган станет одним большим полотном для сотни проекторов.

- Каждый год мы стараемся привнести что-то новое в этой патриотической акции. Вспоминая 2 февраля, наверное, многие видели, на наш взгляд красивое, художественное оформление Аллеи Героев. Что-то похожее мы создадим с подножья Мамаева кургана и на аллее тополей. Тополиная аллея будет оформлена по краям огромным количеством световых приборов, которые создадут вместе со всеми композициями единое художественное пространство, - уточнил Дмитрий Асеев.

Лазеры окрасят и аллею тополей Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

И если на подпорной стене и «Родине-матери» видеоинсталляция будет идти по 15 минут, то некоторые локации будут переливаться цветами без перерывов – так было на 2 февраля на Аллее Героев.

- Некоторые локации будут работать постоянно, например, аллея пирамидальных тополей, защитник, стены-руины, - рассказал заместитель директора Агентства по проведению культурно-массовых мероприятий Волгоградской области Максим Богданенко.

Естественно вход на Мамаев курган для просмотра шоу будет свободным. Однако на его территории некоторые места будут закрыты, но только для того, чтобы не повредить звуковое и световое оборудование и не помешать проекции. Смонтировать все необходимое специалисты планируют к 5 мая.

«Свет Великой Победы» на Мамаевом кургане 7 и 8 мая 2023 года состоится в 21.00, 22.00 и 23.00. 9 мая 2023 года показы пройдут в 21.00, 21.45 и 23.00.

Кроме того, в этом году видеоинсталляцию можно будет увидеть на нижней террасе набережной на «Бронекатере БК-31». Показы пройдут 7 и 8 мая 2023 года в 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30. 9 мая 2023 года - в 20.30, 21.00, 21.45.

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