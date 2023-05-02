Игорь Артамонов: Важно, чтобы молодое поколение с малых лет понимало, что такое Родина

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

Четыре школы Елецкого района присоединились к проекту «Парта Героя». В селе Малая Боевка на «Парте Героя» увековечено имя Алексея Сергеевича Федюшина, погибшего при выполнении боевого задания на южной окраине населенного пункта Рошни-чу Урус-Мартановского района Чеченской Республики. В школе села Каменское открыли «Парту Героя» имени Алексея Михайловича Митусова, посмертно награжденного Орденом Мужества за участие в специальной военной операции. В Лавах на «Парте Героя» нанесено имя Михаила Михайловича Немкова – участника Великой Отечественной войны, награжденного Орденом Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», в послевоенные годы работавшего в школе села Лавы учителем истории. В школе села Талица «Парта Героя» посвящена Павлу Викторовичу Литвинову и Сергею Анатольевичу Барышникову, погибшим в Чеченской Республике и посмертно награждённым Орденом Мужества.

Фото предоставлено пресс-службой правительства Липецкой области

«Парта Героя» – всероссийский патриотический проект, в рамках которого в образовательных организациях на ученических столах размещают фотографии героев-защитников, факты из их биографии и информацию о заслугах. Почетное право сидеть за «Партой Героя» получают отличники и активисты. «Именно в школе закладываются многие ценности и представления об окружающем нас мире. Патриотизм обязательно должен быть в числе этих основ, чтобы молодое поколение с малых лет понимало, что такое Родина, гордилось своей историей и имело правильные представления о героизме, отваге, справедливости и чести», – считает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.