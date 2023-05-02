Нейросеть показала волгоградские города в виде животных

Такими необычными животными видит нейросеть волгоградские города. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

До 31 мая жители Волгоградской области, точнее, 9 городов, могут принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом России. С помощью нейросети Kandinsky мы решили пофантазировать, как будут выглядеть преображенные города, если их представить в виде животных.

На суд горожан представили 38 разноформатных территорий – от скверов и пешеходных аллей до пляжа. Сделать свой выбор можно на единой цифровой платформе 34.gorodsreda.ru. Лидеров голосования благоустроят в 2024 году в первую очередь.

Волгоград

Это явно редкий зверь. Возможно, выведенный искусственно – на это намекает биомеханическая задняя нога. Судя по виду, животное для человека неопасное: вид у него хоть и угрюмый, но добродушный.

Волгоград - это явно редкий зверь. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Волжский

«Игре Престолов» и не снился такой зверь, в виде какого нейросеть представила наш зеленый и гостеприимный Волжский. Ощерившийся и вышедший из воды дракон гораздо выше нарисованных зданий с башенками, а его зубы просто поражают количеством и остротой.

Волжский - вышедший из воды дракон. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Камышин

Камышин нейросеть представила в виде симпатичной уточки, которая живет в камышах. Рядом с ней еще несколько немного странных и фантазийных птиц с интересной формой и неяркой расцветкой. К слову, это единственное существо с крыльями как олицетворение города Волгоградской области. Что, впрочем, неудивительно, ведь Камышин – это родина тех, кто умеет летать лучше всех: к примеру, летчика Алексея Маресьева.

Камышин - уточка. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Калач-на-Дону

Нейросеть сгенерировала образ Калача-на-Дону в виде сервала – настоящего образца грации и красоты, а еще – самой редкой породы домашних любимцев. Зачем-то на спине у него то ли узор, то ли попона с восточными орнаментами. Да и сам город на заднем фоне больше похож на крепость из «Тысячи и одной ночи».

Калач-на-Дону - сервал. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Михайловка

Михайловка по версии нейросети – это симпатичная рыжая лисица. Таковые здесь и правда водятся. А вот здание на заднем фоне реальную Михайловку напоминают мало. Хотя, кто знает, что будет благоустроено и построено на ее территории через …дцать лет.

Михайловка - рыжая лисица. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Фролово

Фроловский – не самый северный район Волгоградской области, однако даже в майские дни нейросеть видит его запорошенным снегом. Сам райцентр сгенерирован в виде мудрого волка: на шкуре, густой и холеной – то ли снег и иней, то ли седина. Впечатляет, не так ли?

Фролово - волк. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Котельниково

Благородный олень – таким видит нейросеть город Котельниково. Причем место обитания этого животного вполне себе благополучное: много сочной травы, ручей и пространство для бега. Домики на заднем фоне есть, но явно ему не мешают.

Котельниково - благородный олень. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Котово

Было бы просто невероятным, если бы Котово нейросеть нарисовала в виде кого-то кроме кота. Причем, котейка – это самый простой рыжик, который гуляет сам по себе. Может и не породистый, зато мимимишный красавец повышенной пушистости с умными глазами.

Котово - симпатичный котик. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Урюпинск

Столица российской провинции Урюпинск по версии нейросети – это мощный медведь. Обитает он в лесах, подступающих прямо к городу. Присмотритесь: на заднем фоне у мишки помимо храма и кирпичных зданий изображен густой хвойник.