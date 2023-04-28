Из груди волгоградца извлекли 15-сантиметрового живого червя после укуса комара

Гельминт попал под кожу мужчины через укус комара. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Весна в Волгограде – это не только начало дачного сезона и отдых на свежем воздухе, но и начало сезона назойливых комаров. Правда, не каждый комариный укус может быть безобидным. Так, после отдыха на природе житель города-героя обратился со страшным зудом в районе грудной клетки к врачам. Хирург извлек из тела мужчины 15-сантиметрового живого белого червя. Впрочем, как заверили специалисты корреспондента «Комсомольская правда – Волгоград», волгоградец отделался малой кровью и вовремя обратился к медикам.

- Судя по всем признакам, этот паразит – гельминт, - попал под кожу мужчины через укус комара. - рассказала заведующая кафедрой инфекционных болезней с эпидемиологией и тропической медициной ВолгГМУ, врач-инфекционист Ольга Чернявская. - Это заболевание называется дирофиляриоз, источником которого являются собаки. Они являются переносчиками взрослых паразитов и личинок и после того, как их кусает комар, он автоматически становится переносчиком этой заразы. Соответственно, если кровососсущий комар сначала кусает зараженную собаку, а потом человека, то передает ему личинку гельминта.

Ольга Чернявская пояснила – червь может перемещаться до 20 сантиметров в день, его даже можно увидеть в месте, где совсем тонкая кожа, например, на главном веке. Понять, что в по его телу «гуляет» гельминт человек сразу не может. Основные признаки пребывания непрошенного гостя в организме – это зуд, воспаления, небольшие шишечки.

- В случае возникновения дискомфорта в месте укуса, человеку лучше обратиться к специалисту, который сможет устранить его. Никакие мази и таблетки не помогут избавиться от гельминта, - заявляет врач-инфекционист.

Однако долго прожить в теле человека червь не сможет. После того, как он погибает, вокруг него образуется капсула, и он перестает доставлять своему хозяину какие-либо неприятности. И, к счастью, сам человек умереть от него не сможет.

- Случаи обнаружения гельминтов под кожей у людей в Волгоградской области участились. Если в 2021 году с такой проблемой столкнулись 8 человек, то уже в 2022 к врачам обратились 15. Связать это можно с тем, что в период пандемии коронавируса люди стали внимательнее относиться к своему здоровью и обращаться к специалистам при любом возникшем дискомфорте, ну и отчасти это проблема большого количества бездомных собак, которые являются носителями этой заразы.

Секретов от защиты попадания белых червей в организм нет, существуют лишь общие правила профилактики от укусов комаров: стараться не находиться в местах большого скопления кровососущих, пользоваться средствами, отпугивающих насекомых, в помещениях ставить противомоскитные сетки. При возникновении неприятных болевых признаков в месте укуса комаром необходимо обратиться за помощью к врачу.