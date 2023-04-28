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Общество28 апреля 2023 9:00

Игорь Артамонов: Спасибо за доброту и заботу о пациентах

Губернатор Липецкой области поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником
Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Руководитель Липецкой области Игорь Артамонов поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником, который отмечается сегодня. Руководитель региона поблагодарил медиков за работу.

«Спасибо за доброту и заботу о пациентах, за нелёгкий и самоотверженный труд, за спасённые жизни. Берегите себя и будьте здоровы», – написал губернатор в своём телеграм-канале.

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Фото предоставлены пресс-службой правительства Липецкой области

Игорь Артамонов добавил, что в липецкой службе скорой помощи трудятся 1,5 тысячи человек. Только за прошлый год бригады скорой помощи в регионе выезжали на вызовы больше 340 тысяч раз.

Ежегодно в Липецкой области обновляется автопарк скорых. Так, в 2022 годы приобрели 12 новых машин, в 2023 поступило девять автомобилей.

БИЗНЕС-ПРЕСС