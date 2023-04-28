С Днем пожарной охраны

Фото: Олег УКЛАДОВ

От огненной стихии не застрахован, увы, никто и если вдруг возникла беда, вся надежда остается лишь на пожарные службы. А рассказать о том, чтобы такие опасные ситуации не случались и что делать в критический момент могут добровольцы пожарного общества.

На территории Волгоградской области работает общественная организация - отделение Всероссийского добровольного пожарного общества, которое ведёт свою историю еще со времен существования Царицынского городского вольного пожарного общества. Исторически сложилось, что пожарные добровольцы тесно взаимодействуют с представителями спасательных служб, проводят профилактические беседы с детьми для предотвращения возникновения пожаров от детской шалости с огнем. Благодаря масштабной работе с населением, им удается вносить свой вклад в обеспечение пожарной безопасности на территории региона.

Кроме того, пожарные добровольцы стоят на страже безопасности целого ряда населенных пунктов и организаций, неприкрытых подразделениями пожарной охраны МЧС России. Они в любой момент готовы прийти на помощь и спасти всех, кто оказался в этот момент в беде.

От поколения к поколению волгоградские пожарные и добровольцы передают эстафету мужества, самоотверженности и преданности долгу. Среди членов регионального добровольного пожарного общества немало ветеранов пожарной службы, которые передают свой колоссальный опыт своим молодым коллегам.

- Дорогие коллеги! Испокон веков в России чтили и уважали самоотверженный труд пожарных, история которых насчитывает множество примеров служения Отечеству. За долгие годы существования, пожарная охрана переживала множество различных изменений на разных этапах, но всегда для нас главной целью было спасение жизней. В канун профессионального праздника я хочу пожелать вам, друзья, коллеги, ветераны, спокойных будней, крепкого здоровья, семейного счастья и, конечно же, по традиции - сухих рукавов!» - поздравил с Днем образования пожарной охраны председатель совета Волгоградского отделения ВДПО Игорь Павленко.

Реклама. Волгоградское областное отделение "ВДПО".