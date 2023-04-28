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Общество28 апреля 2023 5:10

Белгородский губернатор вручил ключи от новых квартир семьям, потерявшим жилье из-за обстрелов

Региону было выделено 9,4 млрд рублей на приобретение квартир для пострадавших жителей приграничья

Сегодня, 27 апреля, ключи от нового жилья получили 42 семьи региона из пяти муниципалитетов. Губернатор Вячеслав Гладков лично вручил их новоселам. Эти люди полностью утратили свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

- Хотелось бы видеть сегодня не только ваши 42 семьи, которые уже определились с вариантами конкретного нового жилья, а все 1700, которым мы должны помочь решить жилищную проблему. Все вы оказались в достаточно сложной ситуации, с которой не сталкивались никогда прежде. Благодаря решению Президента РФ Владимира Путина вы сейчас получаете право на безвозмездное пользование новым жильем. У вас есть возможность оформить его в свою собственность. На сегодняшний момент 700 семей уже понимают, в какие квартиры они въедут. Остаются еще чуть более 500 семей, которые получили извещения и приняли решение, что согласны на переезд, но пока определяются с выбором. Сейчас важно помочь тем, кто живет у родственников, у знакомых, обрести свое жилье, - подчеркнул глава Белгородской области.

После торжественной церемонии губернатор с новоселами поехал посмотреть новую жилплощадь в микрорайон Восточный в областном центре.

Так, Ковалевы и Савченко и раньше жили по соседству: в селе Староселье Краснояружского района, где продолжает действовать режим ЧС. Теперь они начинают обустраиваться в своих комфортных белгородских квартирах. Глава администрации района вместе с сотрудниками ДНД поможет новоселам с безопасной транспортировкой сохранившейся мебели и других вещей.

- Мы, конечно, очень ждали того момента, когда уже сможем переехать в свой новый дом. Прошлое жилье покинули осенью 2022 года, больше там и не были, потому что небезопасно. Администрации нашего района спасибо, потому что помогали с подбором квартир, показали много вариантов. Спасибо губернатору нашему за поддержку в сложное время, - поделились мнением новоселы.

Напомним, в Белгородской области с февраля 2023 года выполняют поручение Владимира Путина по решению жилищного вопроса тех семей, которые потеряли свои дома в результате регулярных обстрелов со стороны ВСУ, а также переселены из зоны ЧС.

БИЗНЕС-ПРЕСС