Первомай отметили митингом и флешмобом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Вместо традиционной демонстрации 1 мая 2023 года Волгоградские профсоюзы провели на Первомай акцию под девизом «Солидарность трудящихся – единство страны!». Она прошла на площади у ДК Профсоюзов, где растянули огромный триколор. После во дворце культуры в День Весны и Труда устроили торжественное-собрание концерт для ветеранов, членов семей участников СВО и членов профсоюзов. Сайт volgograd.kp.ru предлагает посмотреть фоторепортаж с праздника 1 мая в Волгограде.

После митинга 1 мая в Волгограде на площади перед Дворцом культуры профсоюзов торжественно открыли фонтан. Здесь же прошел яркий молодежный флешмоб «Флаги профсоюзов» в цветах триколора. А после на сцене ДК чествовали представителей разных профессий.

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая профсоюзы провели маевку Фото: Геннадий БИСЕНОВ