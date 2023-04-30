Ретроматч «Победа» станет главным событием 1 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ретроматч «Победа» с участием легендарных российских футболистов станет главным событием 1 мая 2023 года в Волгограде. На «Волгоград Арене» сыграют сталинградское «Динамо» и московский «Спартак». Накануне, 30 апреля, легенды футбола 90-х и начала 2000-х годов провели открытую тренировку под руководством Валерия Газзаева и Олега Романцева. Эта разминка стала единственной перед игрой.

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Известные футболисты волгоградского «Ротора», московских «Динамо» и «Спартака» в честь 80-летия Сталинградской победы воспроизведут легендарный матч «На руинах Сталинграда», который состоялся 2 мая 1943 года. Матч 1 мая 2023 года пройдет в стиле ретро. Футболисты приедут на стадион на ретроавтобусе с «Мосфильма», а на поле, как и во время тренировки, выйдут в форме тех лет. Также на тренировке спортсмены опробовали ретромяч, который заметно легче современных. Играть они все же будут привычными. А еще во время тренировки, как и во время самой игры, над стадионом пролетел самолет с растяжкой.

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

По словам самих футболистов, матч 1 мая 2023 в Волгограде будет не просто встречей старых друзей, все будет серьезно и кому достанется победа, станет известно лишь после финального свистка. Зрителей будет много – 45 бесплатных билетов расхватали как горячие пирожки. Болельщиков ждут на стадионе с 17.00 – будет множество развлечений, матч начнется в 20.00. А завершением праздника станет салют.

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники ретроматча провели открытую тренировку на «Волгоград Арене». Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ретроматч «Победа» станет главным событием 1 мая в Волгограде. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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