Календарь матчей «Ротора» в финальном раунде Второй лиги 2022-2023: продолжение сезона с 7 мая

Фото: СК "Ротор"

В группе 1 Второй лиги 29 апреля завершился первый этап. По итогам 26-ти туров определились 6 команд, которые продолжат борьбу за первое место. В их числе оказался волгоградский «Ротор». «Сине-голубые» заняли третье место. Стало известно расписание матчей «Ротора» в финальном этапе Второй лиги сезона 2022-2023. Сайт volgograd.kp.ru публикует календарь игр с участием волгоградской команды.

«Ротор» будет стартовать во втором этапе с домашней встречи с «Биологом-Новокубанск» 7 мая. Завершится сезон для «сине-голубых» 4 июня также игрой в Волгограде с «». У всех шести команд сохранились очки, набранные в первом раунде.

ГРУППА 1 ВТОРОЙ ЛИГИ. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП.

27-й тур. 7 мая 2023 года (воскресенье).

«Ротор» - «Биолог-Новокубанск» (п. Прогресс).

28-й тур. 14 мая 2023 года (воскресенье).

«Форте» (Таганрог) - «Ротор».

29-й тур. 21 мая 2023 года (воскресенье).

«Ротор» - «Черноморец» (Новороссийск).

30-й тур. 28 мая 2023 года (воскресенье).

«Чайка» (с. Песчанокопское) - «Ротор».

31-й тур. 4 июня 2023 года (воскресенье).

«Ротор» - «Кубань Холдинг» (ст. Павловская).