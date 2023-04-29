Любители бега в 34 раз выйдут на старт «Волгоградского Марафона»

"Волгоградский Марафон" пройдет в 34 раз 29 и 30 апреля Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Конец апреля – начало мая является традиционным временем для большого спортивного праздника в Волгограде. В городе в очередной раз состоится «Волгоградский Марафон». В этом году он пройдет в 34 раз. Как всегда, на старт выйдут участники от мала до велика: самому юному бегуну будет около одного года, ветеранам бега давно за 70 лет. «Волгоградский Марафон» состоится 29 и 30 апреля.

В субботу на старт выйдут 300 детей до 12 лет, им предстоит пробежать 1 километр. Эта дистанция одна из самых веселых: мальчишки и девчонки будут бежать, а родители вдоль трассы будут эмоционально поддерживать их. Забег начнется 29 мая в 15.00 у амфитеатра на Нулевой продольной.

Взрослые забеги запланированы на 30 апреля. 1050 опытных бегунов и любителей пробегут вдоль Волги 5 или 10 километров – кто какую дистанцию выбрал. Также можно выйти на старт забега на 21 километр 97 метров. Ну и главным событием станет марафон в 42 километра 195 метров. Вдоль трассы «Волгоградского марафона» ожидается большое число болельщиков, будут работать волонтеры, которые покажут не только направление дистанции, но и в случае необходимости окажут доврачебную помочь или психологическую поддержку. Старт и финиш расположатся у амфитеатра, они будут оборудованы электронной фиксацией времени.

Также пройдет командный забег, в котором примут участие представители волгоградских предприятий и организаций. Зарегистрировались 7 коллективов: «ДоДо», «Профиль-Сталь», «Промсвязьбанк», ВСК, «Завод Красный Октябрь», «Абразивный завод», Областная больница. Пять спортивных школ выйдут на командный зачет и поборются между собой за призы от партнеров и спонсоров. Организаторами «Волгоградского Марафона» выступают ВРОО «Волгоградский марафон» и ООО «Масспорт». На площади у амфитеатра будут работать несколько организованных массажных и врачебных шатров, для комфорта участников и гостей организованы раздевалки, камеры хранения и туалеты в зоне старта и финиша.

- Над Волгой у нас идеальная трасса. Перепад высоты на трассе минимальный, хорошее качество покрытия, заботливые волонтеры и красивые виды вокруг позволят пробежать дистанцию максимально бодро с и очень душевно. Все старты от «Волгоград Марафон» славятся особенной атмосферой. Именно здесь вы познакомитесь с беговым движением Волгограда, найдете друзей и беговых партнеров. Слезы на финише, объятия и весь спектр эмоций, - рассказал руководитель «Волгоградского Марафона» и титулованный бегун Дмитрий Чирков.

РАСПИСАНИЕ «ВОЛГОГРАДСКОГО МАРАФОНА»

29 апреля

10:00-20:00 - время работы спортивной выставки, регистрация новых участников и выдача стартовых пакетов зарегистрированным участникам.

15:00-16:00 - детский забег на 1000 м для детей в возрасте до 12 лет.

30 апреля

07:00 - открытие стартово-финишного городка, начало работы раздевалок и камер хранения. Выдача стартовых пакетов иногородним участникам по предварительной договоренности.

09:00 - старт забегов на дистанции 5 км, 10 км, 21 км 097 м, 42 км 195 м.

15:00 - закрытие мероприятия. Лимит прохождения марафонской дистанции 6 часов. Награждение победителей и призеров осуществляется по ходу соревнований, по окончании видов программы

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