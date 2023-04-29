В Волгоградской области ночью в пожаре погибли бабушка с двумя внуками

Фото: прокуратура Волгоградской области

Ночью 29 апреля в Волгоградской области произошла трагедия. В поселке Ильевка Калачевского района возник пожар в частном доме, который унес жизни 66-летней женщины и ее двух внуков 12-ти и 14-ти лет.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, сообщение о возгорании поступило в 3.40. Горели частный дом размером 8 на 8 метров и пристройка к нему размером 2 на 4 метра. Пожарные быстро справились с огнем, потушив его в 3.55. Однако спасти людей не удалось.

Устанавливают обстоятельства и следователи. Была организованна доследственная проверка. Будет назначен комплекс судебных экспертиз, в том числе пожаро-техническая.

- По предварительным данным, возможной причиной пожара могла явиться неисправность электропроводки, - сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Волгоградской области.

Ход проверки взяла на контроль прокуратура, которая проверит законность принятого решения. В пресс-службе прокуратуры региона отметили, что пенсионерка с внуками погибли из-за отравления продуктами горения. Известно, что дети 12-ти и 14-ти лет приехали к бабушке на выходные из Калача-на-Дону.