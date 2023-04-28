Центр Волгограда будет перекрыт почти все майские праздники. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Список и схему перекрытия дорог в Волгограде в майские праздники 2023 года опубликовала администрация Волгограда. В центре ограничения движения будут действовать с 29 апреля по 9 мая 2023 года во время репетиций Парада Победы и пробега «Волгоградский марафон».

Парковка площади Павших Борцов в Волгограде будет перекрыта для автомобилей все майские праздники. Пешеходный режим здесь ввели с 20 часов 28 апреля до 24 часов 9 мая 2023 года.

Перекрытие дорог в Волгограде 29 апреля и 30 апреля 2023 года

29 и 30 апреля 2023 года перекроют дорогу на Нулевой продольной из-за «Волгоградского марафона». 29 апреля с 11.00 до 17.00 ограничат движение транспорта на участке от улицы Комсомольской до 7-й Гвардейской. С 20 часов 29 апреля перекроют рокадную дорогу между улицами Калинина и Комсомольской, а 30 апреля 2023 с 7.00 до 17.00 закроют для автомобилистов всю Нулевую продольную.

Перекрытие дорог в Волгограде 1 мая 2023 года

1 мая 2023 года в Волгограде перекроют все дороги возле стадиона из-за матча. В схеме перекрытия дорог 1 мая с 20.30 до 22.30 – проспект Ленина или 1-я Продольная в границах улиц Маршала Крылова и 7-й Гвардейской, а также Нулевая продольная от улицы Маршала Крылова до улицы Землянского. Проехать с севера в центр города и обратно в это время можно будет только по Второй продольной. Автомобилисты явно создадут пробку на рекомендуемых для объезда Первой продольной улицах Кубинской и 7-й Гвардейской.

Перекрытие дорог в Волгограде 2, 4 и 7 мая 2023 года в Волгограде во время репетиций Парада Победы

Из-за репетиций Парада Победы в центре Волгограда 2 и 4 мая 2023 года с 7.00 до 21.00 перекрытие дорог введут на всех прилегающих к площади Павших Борцов улицах. В схеме перекрытия: улица Мира от Краснознаменской до Комсомольской и прилегающие к ней участки улиц Володарского, Гоголя, Ленина и Аллеи Героев. При этом 4 мая 2023 года улицу Мира закроют для проезда от Краснознаменской до Порт-Саида. С 22 часов 6 мая до 14 часов 7 мая 2023 года из-за дневной генеральной репетиции Парада Победы все эти улицы также закроют для машин.

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