Солнце будут сменять дожди и грозы. Фото: Екатерина СИМОХИНА

На первые майские праздники в Волгоградской области зарядят дожди и грозы, местами пройдет град, при этом на улице будет летняя жара. Какая погода будет в Волгограде и области на 1 мая и праздничные выходные, сайту volgograd.kp.ru рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

Погода в Волгограде на 29 и 30 апреля, 1 мая 2023 года

В Волгограде в субботу 29 апреля 2023 года ночью и утром прогнозируют кратковременный дождь и грозу. Днем если и покапает, то немного. Зато ветер будет сильный, во время грозы порывы достигнут скорости 15-20 метров в секунду. Температура ночью опустится до 13-15 градусов, днем будет жарко – плюс 25-27. Такая же погода ожидается в Волгограде и 30 апреля. Только в воскресенье и днем местами пройдет дождь, а температура днем слегка снизится – до 24-26 градусов тепла.

Погода на 1 мая 2023 года в Волгограде прогнозами не радует. Ночью и утром снова будут дожди и грозы, днем поморосит местами. Ветер тоже сильный, при этом на улице заметно похолодает. Ночью – 11 -13 градусов выше нуля, днем – плюс 17-19.

Погода в Волгоградской области на 29 и 30 апреля, 1 мая 2023 года

В Волгоградской области днем 29 апреля 2023 года воздух прогреется до 19-24 градусов тепла, местами будет жара до _29. Ночью в регионе – плюс 10-15. Область накроют сильный ветер, кратковременные дожди, а в отдельных районах пройдут ливни и грозы, сопровождать их будут град и туман. 30 апреля погода будет такой же, только в Заволжье воздух прогреется до 29-33 градусов жары. 1 мая 2023 года в регионе тоже зарядят дожди и грозы. Ночью местами похолодает до 6-11 градусов, днем будет плюс 16-21, местами до +27.

Так что если соберетесь в первые майские праздники на природу, пожарить шашлык и устроить пикник, запасайтесь дождевиками, зонтиками, сапогами и позаботьтесь об укрытии от солнца и защитных кремах. Хотя синоптики и обещают переменную облачность, обгореть под первым ярким солнцем можно запросто.

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