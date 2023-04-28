В Волгограде 1 мая перекроют две продольные Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде 1 мая 2023 года решили перекрыть Первую и Нулевую продольные магистрали. Пешеходные режим будет введен из-за ретро-матча «Победа», который состоится на «Волгоград Арене». Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, прогнозируются интенсивные пешеходные потоки по окончании футбола.

1 мая Первая продольная магистраль будет перекрыта от улицы Маршала Крылова до 7-й Гвардейской с 20.30 до 22.30. Нулевую продольную с 20.30 до 22.30 закроют для автомобилей между улицами Маршала Крылова и Землянского. Водителей просят объезжать участки в указанное время по Второй продольной.

В день ретро-матча «Победа» на «Волгоград Арене» общественный транспорт будет работать в усиленном режиме. Перекрытие Первой и Нулевой продольных не повлияют на движение автобусов и троллейбусов.

Напомним, 1 мая состоится матч между футболистами, игравшими за волгоградский «Ротор», московские «Динамо» и «Спартак» в 90-00-е годы. Планируется, что на стадионе будут присутствовать до 45 тысяч зрителей.

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