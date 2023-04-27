Известный экономист Николай Авксентьев о профессии и роли фармакоэкономики в жизни пациентов

Советник главы Научно-исследовательского финансового института при Минфине России и научный сотрудник Российской академии народного хозяйства и государственной службы, экономист Николай Авксентьев уже более 10 лет является одним из ведущих экспертов в сфере экономики здравоохранения в России. В его портфеле более 100 успешно реализованных исследовательских проектов, выполненных по заказу как государственных органов, так и крупнейших международных и российских фармацевтических компаний. Полученные им результаты позволили обосновать государственное финансирование, а значит и доступность для пациентов в России, более, чем 30 современных высокоэффективных лекарственных препаратов, которые зачастую не имеют аналогов в мире. Сегодня Николай Авксентьев рассказал о том, в чем суть и важность работы экономистов в здравоохранении и поделился секретами своего успеха в этой профессии.

Вы один из ведущих специалистов в области экономики здравоохранения России. Чем занимаются такие специалисты как вы?

Экономика здравоохранения – это достаточно обширная область науки. Она занимается изучением теоретических вопросов, связанных с взаимоотношениями различных участников системы: государства, страховых компаний, медицинских организаций, пациентов. А также практическими исследованиями, которые призваны изучать как выгоднее потратить деньги, как правильно оплачивать медицинскую помощь, где и как размещать медицинские организации, какое оборудование лучше приобрести и многие другие вопросы. Моя основная деятельность – фармакоэкономика. Это применение экономики здравоохранения к случаю лекарственных препаратов, хотя я занимаюсь и другими вопросами в области экономики и организации здравоохранения.

Приведите, пожалуйста, пример того, чем занимается фармакоэкономика.

В первую очередь, фармакоэкономика отвечает на два вопроса: оправдана ли цена лекарства и хватает ли у нас средств на его покупку.

Как и любой продукт или услуга, лекарство обладает своими характеристиками и определенной стоимостью. Давайте возьмем в качестве примера покупку автомобиля, например, дорогой иномарки. Первое, что мы сделаем перед покупкой — это изучим соотношение цена-качество. В фармакоэкономике этот процесс называется клинико-экономическое исследование. Далее, если мы поняли, что это хорошая машина, стоимость которой соответствует ее качеству, мы анализируем, хватит ли нам на нее денег. Этот процесс называется анализ влияния на бюджет.

Подобная оценка лекарственных препаратов используется для обоснования включения препаратов в федеральные перечни лекарств, по которым больные получают их бесплатно. Она является обязательным критерием, так как государству важно знать ответ на эти два вопроса, чтобы понять, будет ли оно закупать препараты или нет.

Качество фармакоэкономических исследований в России с 2019 года оценивается Минздравом. Ваши исследования более чем в 70-80% случаев получили высокую оценку, в то время как в среднем по всем поданным предложениям эта доля составляет не более 30-40%. Расскажите подробнее о разработанной вами оригинальной методике двойного слепого моделирования, которая обеспечивает стабильно высокое качество проводимых научных работ.

Название моей методики позаимствовано из наиболее качественного варианта исследования лекарственных препаратов, а именно двойного слепого плацебо-контролируемого испытания. Это исследование, при котором пациенты случайно распределяются по группам и не знают, что принимают: плацебо или лекарство. На выходе сравнивается состояние пациентов из разных групп.

Все наши работы проходят через двух независимых исследователей, которые проводят расчеты и сверяют полученный результат. Делают они это независимо друг от друга, поэтому исследование слепое, вдвоем - поэтому двойное. Если результаты расходятся, мы ищем и устраняем причины этого.

Применение данной методики позволяет нам минимизировать вероятность случайных ошибок и обеспечивает стабильно высокое качество работ.

Одно из лекарств, которое вы изучали, антиандроген второго поколения для лечения рака предстательной железы, в Соединенных Штатах Америки стоит 120 долларов за капсулу или 13 440 долларов за упаковку 112 капсул. В то же время в России цена такой упаковки, рассчитанная вами в ходе исследования и впоследствии зарегистрированная производителем, составляет по текущему курсу около 2050 долларов. Это позволило обеспечить доступность препарата для тысяч больных раком предстательной железы в России за приемлемые средства. Как вам удалось добиться значительно более низкой цены на лекарство в России, по сравнению с зарубежными странами, например с Соединенными Штатами?

В России государство гарантирует доступность лекарств для пациентов, находящихся в больнице, если они включены в специальный перечень. Регионы обязаны закупать лекарства льготных категорий, в первую очередь, инвалидов при лечении на дому по этому же перечню. Кроме того, федеральное правительство напрямую закупает дорогостоящие лекарственные препараты при некоторых заболеваниях по перечню программы высокозатратных нозологий. Чтобы включить лекарство в перечни, производителю надо доказать государству, которое играет центральную роль в лекарственном обеспечении граждан России, обоснованность цены на свой продукт.

В США, напротив, нет единого плательщика и фиксированных цен на лекарства. За них платят различные ведомства на уровне федерального правительства и правительства штатов, а также частные страховые компании. Часть расходов оплачивают пациенты в соответствие с их страховыми планами. У каждого плательщика есть свой формуляр, в котором лекарства проранжированы по степени приоритетности назначений при разных клинических ситуациях. Задачей фармпроизводителя в США является убедить каждого плательщика повысить место своего лекарства в его формуляре. К сожалению, практика показывает, что такой подход приводит к более высоким ценам на одни и те же лекарства в Штатах по сравнению с другими странами — Канадой, Европой и Россией. Это не раз подчеркивали и официальные лица, включая президента США Д. Байдена, который в последнем обращении к Конгрессу подчеркнул, что США «платят за лекарства больше, чем любая другая страна в мире». Так быть не должно, потому что лекарства – это социально значимый товар. Фармакоэкономика как раз и стремится к тому, чтобы обеспечить пациентов лекарствами по доступным для государства ценам.

Роль оценки технологий в здравоохранении в России за последние 10 лет существенно возросла, и государство стало более внимательно относится к результатам подобных исследований. Однако в ряде случаев усиление требований к результатам фармакоэкономического анализа ограничивает возможность включения современных дорогостоящих препаратов в государственные перечни. В свое время вы предложили внести изменения в правила формирования перечней лекарственных препаратов, которые упростили этот процесс для инновационных лекарств. Расскажите подробнее об этой проблеме и в чем суть вашего предложения, которое было одобрено для использования в России Правительством в конце 2020 года?

Да, чтобы финансировать те препараты, которые не имеют аналогов, мы предложили учитывать не только расходы на целевую аудиторию пациентов, которым показан препарат, а на всех больных с данным заболеванием. Например, учитывать не расходы на пациентов со 2 стадией рака легкого, а на всех больных раком легкого на всех стадиях. Это позволяет снизить оценку влияния на бюджет, выраженную в процентах, так как затраты на новый препарат оцениваются в контексте всех расходов государства на данную болезнь, а не только с учетом затрат на лечение больных, которым показан лекарственный препарат. Сегодня данная методика позволяет включать не имеющие аналогов препараты в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Этой методикой пользуемся и мы, и ее также переняли наши коллеги.

С 2013 года вы провели более 100 важнейших научных исследований в области оценки технологий в здравоохранении, которые позволили включить в перечни ЖНВЛП и Программы 14 высокозатратных нозологий (ВЗН) более 30 лекарственных препаратов. Для каких целей еще можно использовать фармакоэкономический анализ?

Во-первых, фармакоэкономику можно использовать для продвижения препаратов в регионах, так закупки не всегда обеспечивают полную доступность лекарств для больных. Конечное решение о закупках лекарств происходят уже в регионах, поэтому нам важно доказать, что не только то, что лекарство эффективно и цена на него оправдана, но и то, что его закупка сможет решить важные для региона задачи: снижение смертности, например.

Во-вторых, для обоснования старта новых или расширения финансирования старых программ, таких как федеральный онкопроект и программы по борьбе с ВИЧ-инфекцией или гепатитом. В таких исследованиях можно посмотреть, как будет изменяться бремя болезни при различных сценариях финансирования государственных программ.

Результаты ваших исследований сегодня активно используются для разработки новых и корректировки действующих федеральных и региональных программ в здравоохранении, таких как федеральный проект по борьбе с онкозаболеваниями и входящие в его состав региональные проекты, Стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции, Плана мероприятий по элиминации в стране хронического вирусного гепатита С. Какой потенциал вы видите для фармакоэкономики в будущем?

Во-первых, я считаю, что в России необходимо доработать правила формирования перечней, чтобы повысить качество принимаемых решений. Как вариант, перейти к обязательному учету не только клинических эффектов лекарственного препарата, но и качества жизни пациентов. Подобный подход уже используется в Европе и США.

Во-вторых, хотелось бы повысить роль фармакоэкономики в процессе ценообразования лекарств. Это было бы полезно не только в России, но и во многих зарубежных странах.

Наконец, если мыслить на перспективу, то мне кажется, что фармакоэкономика нуждается в автоматизации и алгоритмизации процессов. Сейчас все исследования проводятся штучно и вручную, с затратой большого количества времени. Из-за этого часто приходится пользоваться устаревшими результатами. Автоматизация позволила бы постоянно искать лучшие альтернативы для пациентов и увеличила бы значимость фармакоэкономики для общества.