Куда поехать в мае: Tele2 составила рейтинг популярных южных локаций

Фото: Tele2

В топ локаций вошли парки, музеи и винодельни.

Tele2 проанализировала активность клиентов и определила популярные туристические места в южных регионах. Для исследования был взят период с декабря 2022 г. по март 2023 г., отражающий начало сезонной активности абонентов. На основе обезличенных данных был составлен рейтинг самых посещаемых достопримечательностей. В исследование вошли локации из разных популярных категорий – исторические, природные и культурные объекты, а также винодельни, которые в последнее время притягивают множество туристов.

Статус самого популярного парка на юге уже не первый год заслуженно носит парк «Краснодар», расположенный в столице Краснодарского края. Здесь активность клиентов Tele2 максимальна – по данным компании абоненты тратят огромное количество трафика, чтобы поделиться в сети красивыми местами, выложить видео или провести прямой эфир. С открытием Японского сада в конце марта количество посетителей парка вырос еще больше. Всего за исследуемый период туристы потратили в локации около 207 Тб мобильного интернета. На втором месте по популярности – Олимпийский парк в Сочи, где также замечена высокая активность абонентов. Здесь клиенты тратят стабильно много трафика – за исследуемый период более 148 Тб. Третий в рейтинге – парк «Олимп» в Геленджике, находящийся у подножия Маркотхского хребта, где зафиксирован показатель в 79 Тб по объему потребляемого интернета. Близость к морю делает этот объект особенно интересным для жителей всех регионов России.

Среди исторических точек притяжения путешественников бесспорное лидерство принадлежит Мамаеву кургану в Волгограде – этот уникальный монумент впечатляет туристов, здесь они используют мобильный интернет, чтобы поделиться эмоциями и выложить в сеть фото и видео памятника. За 4 месяца клиенты Tele2, посетившие Мамаев курган, потратили более 180 Тб. Второе место в рейтинге занял Аксайский военно-исторический музей в Ростовской области –музейный комплекс, основанный в 1948 году. Клиенты компании, которые приезжали увидеть экспонаты музея, потратили более 167 Тб интернет-трафика. На третьем месте расположился музей-панорама «Сталинградская битва» в Волгограде, который также неизменно притягивает своим масштабом. Всего в этой локации туристы скачали и загрузили в сеть более 110 Тб.

Рейтинг природных зон отдыха в исследуемых регионах возглавила горная Адыгея и ее знаменитые водопады Руфабго. Всего отдыхающие, гуляющие по лесным тропам, ведущим к 5 водопадам, потратили на общение в интернете около 193 Тб. На втором месте по популярности находится соленое озеро Эльтон, расположенное в Волгоградской области недалеко от границы с Казахстаном. Прогуливаясь возле озера, туристы использовали около 180 Тб трафика. Также в топ-3 среди популярных природных мест вошла интересная локация в Ростовской области – маяк в хуторе Мержаново. Чтобы запечатлеть его красоты и поделиться с друзьями необычными видами и атмосферой, путешественникам понадобилось более 91 Тб.

Также одним из самых популярных направлений туризма на юге стал эногастрономический туризм. Самой посещаемой винодельней оказалась «Усадьба Саркел», расположенная в живописном месте неподалеку от города Цимлянска в Ростовской области. Здесь пользователи скачали и загрузили в сеть порядка 116 Тб трафика. Второе место делят между собой винный завод Chateau Tamagne в станице Тамань и семейная винодельня «Имение «Сикоры» в Новороссийске, в общей сложности туристы здесь потратили более 156 Тб мобильного интернета. На третьем месте – один из старейших винных домов «Абрау-Дюрсо» в одноименном поселке, при посещении которого клиенты Tele2 использовали более 69 Тб мобильного интернета.

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