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Общество28 апреля 2023 7:30

В Волгограде провели спортивный праздник с заботой о природе

В уникальной акции приняли участие сотрудники ЛУКОЙЛа и представители образовательных учреждений города
На дистанцию вышли 30 нефтяников, студентов, лицеистов.

На дистанцию вышли 30 нефтяников, студентов, лицеистов.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В год 30-летия Благотворительного фонда и 25-летия Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» РИТЭК (научно-технический полигон Компании) организовал экологический забег, приуроченный к Году педагога и наставника. Нефтяники посоревновались в легкой атлетике, а затем высадили деревья.

- Я очень рад, что к знакомым лицам присоединились новые участники. Помимо сотрудников, сегодня с нами впервые соревновались лицеисты и студенты ведущих вузов со своими преподавателями.В очередной раз мы подтверждаем основной принцип: ЛУКОЙЛ - единая семья, вместе мы добываем нефть, перерабатываем, изготавливаем самое высокотехнологичное и современное топливо, занимаемся благоустройством, заботимся об экологии, внедряем инновации, обучаем молодежь – наши будущие кадры. Вместе нам все по силам, - обратился к участникам эко-забега генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Перед стартом забега генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев дал напутствие спортсменам.

Перед стартом забега генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев дал напутствие спортсменам.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе набережной – в парковой зоне на улице Чуйкова – была оформлена беговая трасса длиной в 3000 метров. На старт вышли 30 человек – сотрудники волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и представители Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного университета и Лицея №5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района г.Волгограда.

Перед забегом разминку для участников провел серебряный призер Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский. Он также присоединился к забегу.

На дистанцию вышел и серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский.

На дистанцию вышел и серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Такие акции, безусловно, нужны нашей стране, потому что они обогащают и физически, и духовно, объединяют людей. С удовольствием пробежал сегодня вместе с ребятами, сотрудниками ЛУКОЙЛа, РИТЭК, студентами университетов по одной из самых красивых локаций Волгограда, насладился прекрасной погодой. Я приятно удивлен уровнем физической подготовки участников, с самого старта 2 спортсмена так быстро побежали, я даже не рискнул поддерживать их темп. По ходу гонки давал советы, но, скажу, дышал интенсивно, было непросто, - поделился впечатлениями от забега Александр Панжинский.

Спортсменам нужно было пробежать 3000 метров.

Спортсменам нужно было пробежать 3000 метров.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В общем зачете третьим к финишу прибежал студент ВолгГТУ Азизхужа Абдулло, второе место занял студент ВолГУ Валерий Илов. Победителем забега стал ведущий инженер-технолог «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Ширяев, пробежавший 3000 метров за 10 минут 56 секунд.

- Было много достойных соперников, хорошая дистанция. Считаю, что таких акций должно быть как можно больше. Это необходимо, чтобы популяризировать спорт, активный образ жизни среди молодежи, взрослых, офисных работников, - рассказал после финиша обладатель золотой медали Александр Ширяев.

Победителям забега вручили медали за первое, второе и третье место.

Победителям забега вручили медали за первое, второе и третье место.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участникам забега, финишировавшим в тройке, вручили золотую, серебряную и бронзовую медали. Остальные бегуны получили памятные медали участников.

- В прошлом году на этой замечательной набережной прошел первый экологический забег. Эта традиция продолжает жить. В этом году Спортивному клубу «ЛУКОЙЛ» исполняется 25 лет, он объединяет вокруг себя людей, которые активно занимаются спортом. Нас много, мы сильные, честолюбивые и готовы изменять этот мир к лучшему, - заявил Владимир Золотухин, президент Спортивного клуба.

Завершился экологический забег высадкой растений.

Завершился экологический забег высадкой растений.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После завершения забега мероприятие продолжилось экологической акцией. Новая аллея из 33 деревьев: сосны, ели «Глаука», яблони «Рудольф» и боярышника «Пауль Скарлет» украсила Волгоград. Все деревья приспособлены к местным климатическим условиям и уже сейчас достигают в высоту от 1,5 до 3 метров, так что горожанам и гостям будет под чем скрыться во время летнего зноя.

Устраивать экологические акции уже давно стало доброй традицией Компании. Так, только за последние три года РИТЭК высадил более 5500 деревьев в регионах своей деятельности.

В рамках экоакции было высажено более 30 крупных деревьев.

В рамках экоакции было высажено более 30 крупных деревьев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В этом году Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» отмечает 30-летие. Волгоградская область – очень важный для нас регион, как с точки зрения производства, так и нашей социально-благотворительной деятельности. Фонд поддерживает ряд высших учебных заведений города, детские школы искусств, библиотеки для слепых, Музей изобразительных искусств им. Машкова. Приобретаем современные инвалидные коляски и средства реабилитации для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, выделяем гранты в рамках конкурса социальных и культурных проектов, проводим экологические акции, - рассказал генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.

В рамках эко-забега сертификат на современное кресло-коляску активного типа по индивидуальному заказу от ЛУКОЙЛа получил Дмитрий Грошев.

В рамках эко-забега сертификат на современное кресло-коляску активного типа по индивидуальному заказу от ЛУКОЙЛа получил Дмитрий Грошев.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В рамках эко-забега сертификат на современное кресло-коляску активного типа по индивидуальному заказу от ЛУКОЙЛа получил Дмитрий Грошев. Юноша обожает легкую атлетику, занимается ею в областном отделении «Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Всего в этом году в Волгоградской области средства реабилитации от Благотворительного фонда получат 15 детей с инвалидностью.

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БИЗНЕС-ПРЕСС