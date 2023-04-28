В Волгограде провели спортивный праздник с заботой о природе

На дистанцию вышли 30 нефтяников, студентов, лицеистов. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В год 30-летия Благотворительного фонда и 25-летия Спортивного клуба «ЛУКОЙЛ» РИТЭК (научно-технический полигон Компании) организовал экологический забег, приуроченный к Году педагога и наставника. Нефтяники посоревновались в легкой атлетике, а затем высадили деревья.

- Я очень рад, что к знакомым лицам присоединились новые участники. Помимо сотрудников, сегодня с нами впервые соревновались лицеисты и студенты ведущих вузов со своими преподавателями.В очередной раз мы подтверждаем основной принцип: ЛУКОЙЛ - единая семья, вместе мы добываем нефть, перерабатываем, изготавливаем самое высокотехнологичное и современное топливо, занимаемся благоустройством, заботимся об экологии, внедряем инновации, обучаем молодежь – наши будущие кадры. Вместе нам все по силам, - обратился к участникам эко-забега генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев.

Перед стартом забега генеральный директор ООО «РИТЭК» Ренат Нургалиев дал напутствие спортсменам. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

На верхней террасе набережной – в парковой зоне на улице Чуйкова – была оформлена беговая трасса длиной в 3000 метров. На старт вышли 30 человек – сотрудники волгоградских предприятий Группы «ЛУКОЙЛ» и представители Волгоградского государственного технического университета, Волгоградского государственного университета и Лицея №5 им. Ю.А. Гагарина Центрального района г.Волгограда.

Перед забегом разминку для участников провел серебряный призер Олимпиады 2010 года по лыжным гонкам Александр Панжинский. Он также присоединился к забегу.

На дистанцию вышел и серебряный призер Олимпиады в лыжных гонках Александр Панжинский. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- Такие акции, безусловно, нужны нашей стране, потому что они обогащают и физически, и духовно, объединяют людей. С удовольствием пробежал сегодня вместе с ребятами, сотрудниками ЛУКОЙЛа, РИТЭК, студентами университетов по одной из самых красивых локаций Волгограда, насладился прекрасной погодой. Я приятно удивлен уровнем физической подготовки участников, с самого старта 2 спортсмена так быстро побежали, я даже не рискнул поддерживать их темп. По ходу гонки давал советы, но, скажу, дышал интенсивно, было непросто, - поделился впечатлениями от забега Александр Панжинский.

Спортсменам нужно было пробежать 3000 метров. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В общем зачете третьим к финишу прибежал студент ВолгГТУ Азизхужа Абдулло, второе место занял студент ВолГУ Валерий Илов. Победителем забега стал ведущий инженер-технолог «ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка» Александр Ширяев, пробежавший 3000 метров за 10 минут 56 секунд.

- Было много достойных соперников, хорошая дистанция. Считаю, что таких акций должно быть как можно больше. Это необходимо, чтобы популяризировать спорт, активный образ жизни среди молодежи, взрослых, офисных работников, - рассказал после финиша обладатель золотой медали Александр Ширяев.

Победителям забега вручили медали за первое, второе и третье место. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участникам забега, финишировавшим в тройке, вручили золотую, серебряную и бронзовую медали. Остальные бегуны получили памятные медали участников.

- В прошлом году на этой замечательной набережной прошел первый экологический забег. Эта традиция продолжает жить. В этом году Спортивному клубу «ЛУКОЙЛ» исполняется 25 лет, он объединяет вокруг себя людей, которые активно занимаются спортом. Нас много, мы сильные, честолюбивые и готовы изменять этот мир к лучшему, - заявил Владимир Золотухин, президент Спортивного клуба.

Завершился экологический забег высадкой растений. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

После завершения забега мероприятие продолжилось экологической акцией. Новая аллея из 33 деревьев: сосны, ели «Глаука», яблони «Рудольф» и боярышника «Пауль Скарлет» украсила Волгоград. Все деревья приспособлены к местным климатическим условиям и уже сейчас достигают в высоту от 1,5 до 3 метров, так что горожанам и гостям будет под чем скрыться во время летнего зноя.

Устраивать экологические акции уже давно стало доброй традицией Компании. Так, только за последние три года РИТЭК высадил более 5500 деревьев в регионах своей деятельности.

В рамках экоакции было высажено более 30 крупных деревьев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

- В этом году Благотворительный фонд «ЛУКОЙЛ» отмечает 30-летие. Волгоградская область – очень важный для нас регион, как с точки зрения производства, так и нашей социально-благотворительной деятельности. Фонд поддерживает ряд высших учебных заведений города, детские школы искусств, библиотеки для слепых, Музей изобразительных искусств им. Машкова. Приобретаем современные инвалидные коляски и средства реабилитации для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, выделяем гранты в рамках конкурса социальных и культурных проектов, проводим экологические акции, - рассказал генеральный директор Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» Игорь Бекетов.

В рамках эко-забега сертификат на современное кресло-коляску активного типа по индивидуальному заказу от ЛУКОЙЛа получил Дмитрий Грошев. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В рамках эко-забега сертификат на современное кресло-коляску активного типа по индивидуальному заказу от ЛУКОЙЛа получил Дмитрий Грошев. Юноша обожает легкую атлетику, занимается ею в областном отделении «Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата». Всего в этом году в Волгоградской области средства реабилитации от Благотворительного фонда получат 15 детей с инвалидностью.

Реклама. ООО «РИТЭК».