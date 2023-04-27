Эксперты прогнозируют: 2023 год станет рекордным для рынка автокредитования

По прогнозам ВТБ, выдачи достигнут 1,13 трлн рублей, что на 4% выше 2021 г. и на 62% – 2022 г. Факторами роста будут наращивание и расширение линейки транспортных средств отечественного автопрома, увеличение поставок новых машин с азиатского рынка, а также развитие параллельного импорта. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ.

Основной спрос автолюбителей в этом году будет формироваться в сегменте машин с пробегом. По итогам первого квартала они заняли около 90% в структуре сделок на рынке. Доля поддержанных транспортных средств увеличилась по сравнению с первым кварталом прошлого года на 2% и на 12% – с 2021-м.

Интерес к новым автомобилям поддерживают отечественные марки – в структуре рыночных продаж доля российских брендов в 2023 г. выросла на 40 п.п. по сравнению с 2021 г. и на 31 п.п. – с прошлым годом, превысив 70%. Китайские автопроизводители являются лидерами среди иностранных импортеров. За первый квартал года их доля достигла почти четверти, увеличившись на 17 п.п. по сравнению с предыдущим годом.

«Российский рынок автокредитования стабильно растет: мы ожидаем, что к концу года его объем достигнет пиковых за всю историю значений – 1,13 трлн рублей. На фоне двукратного снижения доли продаж новых автомобилей до 11% основной прирост будет формироваться в сегменте машин с пробегом. В России этот рынок всегда был самым объемным, но если раньше сделки на нем зачастую проходили с наличными, то теперь серьезно растет доля автокредитования. Выдачи на новые машины «подстегнет» возобновление программы льготного кредитования, наращивание объемов выпуска моделей российских брендов, увеличение поставок китайского автопрома разного ценового сегмента и развитие параллельного импорта», – прокомментировал Анатолий Печатников.

По словам топ-менеджера, на доступность и рост спроса на транспортные средства с пробегом повлияет программа автокредитования наличными. В. Ключевое преимущество продукта – возможность сразу получить средства на покупку машины и в течение 60 дней передать его в залог банку, чтобы сохранить для себя более выгодную ставку.

Всего по итогам первого квартала 2023 года оформил около 18,2 тысяч автокредитов более чем на 22 млрд рублей, что по объему почти в 1,5 раза превысило результаты аналогичного периода прошлого года. Лидером по продажам стал март – выдачи составили 8,7 млрд рублей, превысив на 35% показатель февраля.

В 2023 году рынок ипотеки на ИЖС вырастет на треть

По оценке банка, в 2023 году объем рынка ипотеки на ИЖС достигнет 180 млрд рублей, что почти на треть превысит результат предыдущего года. Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель президента-председателя правления банка Анатолий Печатников.

По оценке банка, за первые два месяца 2023 г. площадь возведенных частных домов в России на 35% превышает показатель в многоквартирных. Эта динамика зафиксирована на фоне роста многоквартирного строительства на 12% и снижения индивидуального на 8% в годовом сопоставлении. Банк прогнозирует, что в 2023 году доля введенных в эксплуатацию частных домов составит 55-58% от общей площади жилья. В результате индивидуальное строительство в третий раз подряд обгонит многоквартирное. Наибольшие темпы роста будут зафиксированы в республиках Саха, Марий Эл и Крыму, а также в Волгоградской и Тверской областях.

«Решая жилищный вопрос, россияне все чаще делают выбор в пользу покупки или строительства частного дома. Растущий спрос на индивидуальное жилье, прежде всего, подогревает его комфортность и бОльшая ценовая доступность в сравнении с многоквартирным. Свой вклад в динамику вносит активное развитие транспортно-логистической инфраструктуры вокруг городов-центров занятости, выход на рынок крупных строительных компаний и появление комплексов типовых домов, а также проникновение льготных ипотечных программ. Не менее важные факторы роста – сохранение удаленного или гибридного формата работы более чем 80% работодателями и продление дачной амнистии», – заявил Анатолий Печатников.

Он добавил, что главным финансовым инструментом в решении жилищного вопроса для россиян по-прежнему является ипотека. Однако пока уровень проникновения кредитования в сегменте ИЖС по-прежнему низкий: с привлечением заемных средств строится только 1 из 10 домов, тогда как по квартирам это соотношение составляет 8/10.