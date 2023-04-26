Белгородский губернатор: «Первые предприниматели подали документы на получение компенсации»

С сегодняшнего дня минэкономразвития региона начало прием документов и заявлений для оказания государственной поддержки от предпринимателей, имущество которых повреждено в результате обстрелов ВСУ. Наибольшее количество пострадавших находятся в Белгородском районе и Шебекинском городском округе.

Всего на такую меру поддержки претендуют порядка 100 предпринимателей области. На компенсацию ущерба будет направлено 703 млн рублей из федеральных и региональных средств.

Прием документов продлится в течение всего календарного года - до 15 декабря - по мере поступления заявок от предпринимателей. Первые перечисления средств планируется осуществить после 10 мая.

Отметим, что для участников отбора, имеющих доступ к имуществу, используемому для ведения предпринимательской деятельности, положена компенсация:

при сумме ущерба до 1 млн рублей - в размере 100%;

при сумме ущерба от 1 до 5 млн рублей - в размере 70%, но не менее 1 млн;

при сумме ущерба от 5 до 10 млн рублей - в размере 60%, но не менее 3,5 млн;

при сумме ущерба от 10 до 100 млн рублей - в размере 50%, но не менее 6 млн;

при сумме ущерба более 100 млн рублей - в размере 40%, но не менее 50 млн и не более 100 млн рублей.

Гранты предоставляются единовременно в полном объеме. Средства можно будет направить на аренду, строительство, капремонт зданий; техприсоединение к объектам инженерной инфраструктуры, оплату коммунальных услуг, приобретение сырья и расходных материалов.

- Буду стараться контролировать процесс, потому что многие пострадавшие предприятия знаю лично. Знаю, что люди готовы к тому, чтобы получить денежные средства и максимально быстро восстановить экономическую деятельность. Я очень рад, что стараемся выполнить те обещания, которые давали вместе с министром экономического развития Максимом Решетниковым, и надеюсь, что эта помощь уже в ближайшие несколько дней поступит в хозяйствующие субъекты, - отметил Вячеслав Гладков.