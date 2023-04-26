Волгоградцы попросили Владимира Путина не переименовывать город в Сталинград

Жители рассказали президенту, что помимо переименования в Волгограде еще полно проблем Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Жители Волгограда под предводительством общественника Сергея Островского записали видеообращение, адресованное президенту России Владимиру Путину. Волгоградцы потребовали «остановить сталинизацию» и обратить внимание на реальные проблемы города. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, видео уже появилось в социальных сетях на странице неравнодушного общественника.

В записи видео приняли участие несколько десятков волгоградцев из различных районов Волгограда. Жители города-героя отметили, что вместо того, чтобы тратить деньги на переименование Волгограда в Сталинград, нужно обратить внимание на многочисленные проблемы, в том числе и ЖКХ. Что символично - свой крик души волгоградцы записали на месте порыва коммунальной трубы в пойме реки Царицы.

— Уважаемый Владимир Владимирович, наш президент! Обращаемся к Вам, потому что необходимо Ваше вмешательство, - заявили общественники. - В последние месяцы губернатор Волгоградской области Бочаров Андрей Иванович и его окружение под предлогом обращения ветеранов заявили о создании непонятных структур для переименования Волгограда в Сталинград. При этом опросы ВЦИОМ однозначно показали общественное мнение волгоградцев — больше 70% против переименования Волгограда в Сталинград.

Собравшиеся отметили, что они помнят, чтут и ценят подвиг защитников Сталинграда, но переименование Волгограда может лишь «обесценить настоящее имя города-героя».

- Великое имя Сталинград у города и истории Отечества никто не отбирает и не забудет. Особенно важно жить в настоящем, почитая прошлое, в городе с комфортной средой и высоким качеством жизни, - говорят в видео волгоградцы.

Среди реальных насущных проблем они припомнили крупную коммунальную аварию, которая оставила в ноябре, без воды и тепла жителей Ворошиловского и Советского районов города-героя, рассказали о вырубке дубов в Волго-Ахтубинской пойме, о плохом благоустройстве города, проблеме жилья, бесконечных свалках, проблемах с транспортом, водой и дорогами.