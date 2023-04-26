На сети Tele2 заработал новый мобильный оператор ГородМобайл

Фото: Teke2

Услуги нового мобильного оператора ориентированы на владельцев транспортной карты «Тройка», которые смогут оплачивать до 99% расходов на мобильную связь бонусами приложения Город. Запуск MVNO на базе транспортной карты – уникальный бизнес-кейс, который не имеет аналогов в России и мире.

Новый оператор ГородМобайл уже начал оказывать услуги связи жителям и гостям столичного региона. Клиенты смогут оплачивать сотовую связь бонусами мобильного приложения Город или рублями в любом соотношении. Чтобы использовать все возможности нового мобильного оператора, пользователю достаточно заплатить всего 1 рубль. Всю оставшуюся сумму можно внести бонусами, начисленными за пополнение карты «Тройка» и совершение различных покупок внутри мобильного приложения Город. Для абонентов нового оператора действуют пять тарифов с абонентской платой от 49 до 500 рублей в месяц.

SIM-карты ГородМобайл можно получить в комплекте с картой «Тройка» на стойках «Живое общение» и в фирменных магазинах на 29 станциях Московского метрополитена. При этом активация SIM-карты, заключение договора и идентификация личности автоматизированы, полностью дистанционны и могут быть выполнены новым абонентом без участия службы поддержки. Управлять услугами, пополнять баланс и менять тариф можно через мобильное приложение Город. Оператор ГородМобайл работает в столичном регионе по модели MVNO на сети Tele2.

Сеть Tele2 покрывает качественной мобильной связью и высокоскоростным мобильным интернетом территорию, где проживает 100% населения Москвы и области. Сеть построена с применением новейшего оборудования 5G Ready и фокусом на качественное покрытие транспортной системы. Еще в 2018 году компания первой из операторов обеспечила полное indoor-покрытие LTE-сети всех станций метро и сопутствующей инфраструктуры. Tele2 провела масштабные технические работы по установке новейшего оборудования в перегонах Московского метрополитена. Общая протяженность фидерного кабеля в столичном метро составила 520 км. При построении сети Теle2 стремится обеспечить стабильное качество связи и одинаковую доступность сервиса в любой точке Москвы и области. Высокие скорости мобильного интернета гарантированно позволяют пассажирам пользоваться стриминговыми видеосервисами в HD-качестве.

С запуском оператора для пользователей транспортной карты Tele2 и Next Mobile пополняют портфолио уникальных бизнес-кейсов в MVNO-бизнесе. Мировой и российский опыт включает запуск виртуальных операторов для сообщества профессиональных водителей и поддержки системы экстренного реагирования при ДТП. Однако впервые речь идет о создании MVNO для владельцев транспортной карты. Это доказывает, что запускать виртуальных операторов могут не только коммерческие банки, ШПД-операторы и розничные сети, но любые качественные проекты при наличии у них лояльной аудитории.

Tele2 успешно развивает фабрику MVNO с 2016 года, сейчас компания обслуживает более 20 партнеров. На стагнирующем телеком-рынке именно виртуальные операторы демонстрируют двузначные темпы роста абонентской базы.

Сергей Волков, директор по развитию сегмент виртуальных операторов и партнерств Tele2:

«Tele2 как фабрика MVNO обладает широкой экспертизой в запуске виртуальных операторов: наши партнеры успешно наращивают клиентские базы, интегрируют услуги связи в свои экосистемы и повышают лояльность пользователей. С запуском ГородМобайл мы входим в еще один новый сегмент MVNO-бизнеса. Это первый в мире кейс по запуску мобильного оператора на базе транспортной карты. Учитывая востребованность «Тройки» и возможности экосистемы приложения Город, новый мобильный оператор будет актуален для всех пассажиров общественного транспорта в столичном регионе. Выгодные тарифы и формат работы ГородМобайл будут также привлекательны для гостей столицы и туристов. Мы предлагаем клиентам нового оператора качественную связь, широкое покрытие и скоростной мобильный интернет, который позволяет пользоваться стриминговыми сервисами в том числе и в столичном метро».

Никита Нечаев, руководитель мобильного приложения Город:

«ГородМобайл – первое решение в мире, объединяющее мобильного оператора и транспортную карту. Простая и прозрачная оплата связи бонусами Города (1 бонус = 1 рубль) позволяет получать выгоду здесь и сейчас, уменьшая свои повседневные траты. Для оплаты мобильной связи бонусами Города, пользователям достаточно пополнять карту «Тройка» с кешбэком 3% или совершать покупки у партнеров приложения. Мы стремимся к тому, чтобы в едином удобном приложении нашим пользователям были доступны кешбэк, скидки и бонусы в каждом сегменте повседневной жизни, включая теперь и мобильную связь ГородМобайл».

Михаил Самодуров, руководитель отдела по развитию бизнеса Next Mobile:

«Next Mobile и мобильное приложение «Город» сделали максимально высокотехнологичный и выгодный для пользователей продукт. Next Mobile предоставляет всю свою инфраструктуру для использования «ГородМобайл», и потому ключевыми факторами успеха станут надежная связь и быстрый интернет, а также удобный личный кабинет и экосистема приложения «Город» для держателей карты «Тройка». Новый мобильный оператор объединит в себе все преимущества традиционных сотовых операторов и ежедневную потребность людей в транспортных услугах. При этом от пользователей не требуется дополнительных действий».

SIM-карты ГородМобайл можно купить на 29 станциях метрополитена (стойки «Живое общение» и фирменные магазины метро):

«Александровский сад», «Баррикадная», «Белорусская (кольц.)», «Киевская (кольц.)», «Китай-город», «Кузнецкий мост», «Курская (кольц.)», «Площадь революции», «Пушкинская», «Сретенский бульвар», «Арбатская», «Черкизовская», «Комсомольская (кольц,)», «Комсомольская», «Тургеневская», «Славянский бульвар», «Улица 1905 года», «Савеловская», «Павелецкая», «Павелецкая (кольц.)», «Дмитровская», «Чкаловская», «Октябрьская (кольц,)», «Воробьевы горы», «Выставочная», «Парк культуры», «Трубная», «Нижегородская», «Маяковская».

Реклама. ООО «Т2 Мобайл».