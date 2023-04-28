Места для шашлыков в Волгограде в 2023 году: где можно пожарить мясо на углях в майские праздники

Пожарить мясо в Волгограде можно. разводить костер - нельзя. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На майские праздники жители Волгограда по традиции открывают сезон шашлыков и пикников на природе. Сайт www.volgograd.kp.ru подскажет, куда поехать на шашлыки, где в Волгограде и пригороде есть организованные места для шашлыков, где можно пожарить мясо и не нарваться на внушительный штраф.

Пожарить шашлык можно на многих турбазах в Волго-Ахтубинской пойме. Причем снимать домик для проживания не обязательно. За гостевой визит на день в среднем возьмут 500 – 750 рублей с человека, детей могут пустить дешевле, малышей – бесплатно. Все зависит от наличия удобств. Так, на турбазе «Дача Поддубного» стоимость гостевого визита – 100 рублей с человека старше 7 лет. Где-то придется доплатить за мангал, где-то предложат снять беседку с шашлычной зоной на компанию от 1000 рублей.

Повезло тем, у кого есть дача. Но даже на своем участке жарить шашлык нужно осторожно и с соблюдением правил противопожарной безопасности. Также можно поехать пожарить шашлык на зеленые стоянки в природных парках Волгоградской области. В Волгограде и пригороде тоже есть оборудованные места для отдыха с мангалами для шашлыка. Всюду придется платить.

Учтите, что в майские праздники 2023 года идет сброс воды на Волжской ГЭС. Так что часть популярных у волгоградцев и волжан мест отдыха в пойме рядом со Средней Ахтубой и у хутора Бобры затоплены. Они будут доступны, когда вода спадет.

Где можно устроить пикник и пожарить шашлык в Волгограде и пригороде в 2023 году

Дзержинский район Волгограда, Ангарский экопарк

На берегу Ангарского пруда ожидают желающих пожарить шашлык в Волгограде беседки на 15, 30 и даже 50 мест. Аренда на 3 часа обойдется от 4500 рублей. Внутри есть мангальная зона, шампуры, раковина, стол, холодильник, посуда. Работает экопарк Ангарский без выходных с 11 до 23 часов. Забронировать беседку можно по телефону 8(8442)505-325.

Среднеахтубинский район, парк-клуб Бобры

Отдых на природе, всевозможные активности и даже баню предложат волгоградцам на пляже парка-клуба Бобры за Волгой. Учтите, что территория популярного места отдыха может частично уйти под воду. Здесь можно арендовать беседку на десяток человек за 6000 рублей на весь день и пожарить шашлык. Но лучше бронировать заранее – желающих много. Вход в семейную зону – 450 рублей с человека. Как доехать: с моста через Волгу повернуть на «хутор Бобры», затем направо. Время работы - ежедневно с 8.00 до 20.00. Телефон – 8(8442)600-195.

Среднеахтубинский район, ерик Верблюд

На берегу ерика Верблюд в Волго-Ахтубинской пойме есть благоустроенная зона отдыха с туалетом, баками для мусора, беседками и тремя десятками столиков. Можно взять в аренду мангал, дрова (100 руб.), палатку, спортинвентарь. Время работы – круглосуточно. Отдохнуть в мангальной зоне можно за 500 рублей, за столиками без навеса – 70 руб. с человека, арендовать беседку – от 1100. Парковка платная – 120 рублей. Можно взять экскурсию по природному парку. Заявки по телефону (84479) 5-34-41.

Красноармейский район Волгограда, Чапурниковская балка

Есть площадки для отдыха со столиками, скамейками и мусорными баками.

Ворошиловский и Советский районы Волгограда, парк развлечений «Воинград»

В парке Воинград в городской черте можно поиграть в пейнтбол, лазертаг, пострелять из лука и заодно пожарить шашлык. Одна база клуба находится в сосновом бору в Советском районе возле остановки «Горная поляна» (100 метров к Волге). Вторая база расположена в Ворошиловском районе Волгограда по дороге в поселок Горьковский (ехать по указателям около 250 метров от стелы Царицын-Сталинград-Волгоград). В парке развлечений есть беседки с мангалами и шампурами, палатки, детская площадка. Гостевой билет без игры на день обойдется в 400 рублей с человека. За аренду отдельной беседки, палатки или навеса придется отдать от 2000. Пейнтбол – 1200, лазертаг – 1000 руб. Работает клуб каждый день с 9 до 23 часов. На праздники бронировать лучше заранее. Телефоны: (8442) 98-28-07, 8-906-167-93-61.

Городищенский район, Орловский пруд

В 10 минутах езды от Тракторозаводского района Волгограда неподалеку от села Орловка оборудована для отдыха зона вокруг Орловского пруда. На берегу в тени деревьев есть порядка 70 столиков, рядом мангалы, есть баки для мусора, туалеты-скворечники. Въезд на территорию – 400 рублей с автомобиля вне зависимости от количества человек (после 1 мая - 500). Можно заказать большую беседку по предварительной брони – от 2500 рублей. В этом году на территории будет около 20 таких беседок. Также на берегу можно арендовать домик (от 10 тысяч рублей в сутки), есть баня, магазинчик. Режим работы - с 8.00 до 23.00. Телефон: 8-904-421-01-40.

Можно ли в Волгограде пожарить шашлык в лесу и на даче?

Накануне майских праздников 2023 особый противопожарный режим в Волгоградской области пока не ввели. При этом до 22 сентября в регионе действует запрет на пребывание в 12 лесничествах и въезд в них. По традиции в майские дни в нашем регионе будут травить вредителей в лесах. В такое время лучше держаться от этих мест подальше. Об обработках должны предупредить специальные аншлаги на въезде. В целом отдых на природе может обернуться неприятностями и штрафом.

Учтите, пожарить шашлык в лесу можно только на специально оборудованных площадках. Разведение костра под запретом уже сейчас. Даже на даче размещать мангал нужно так, чтобы до ближайших построек было не менее пяти метров, и рядом не оказалось легко воспламеняющихся предметов, мусора, сухой травы, деревьев. Нарушителей ждут штрафы.

.