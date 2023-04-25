Форум молодежного предпринимательства прошел в Волгоградской области

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

В городе Волжском Волгоградской области впервые прошел межмуниципальный форум молодежного предпринимательства и профориентации «Будущее-это мы!». На площадке Центра культуры и искусства «Октябрь» студентам, школьникам и молодым бизнесменам помогали определиться с местом получения дальнейшего образования и трудоустройства. Участниками форума стали около 500 человек из двух регионов - Волгоградской и Астраханской областей.

В насыщенной программе Форума молодежного предпринимательства были мастер-классы и бизнес-тренинги от опытных наставников. А в фойе первого этажа участников встречала выставочная площадка «Выбирай», где ПАО КБ «Центр-инвест» представил свою интерактивную визитку.

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

Ребята смогли проверить уровень своей финансовой грамотности, получили полезные знания в игровой форме и стали обладателями памятных сувениров от банка. В конце форума партнер мероприятия банк «Центр-инвест» при помощи генератора случайных чисел определил имена шести счастливчиков, которым подарили power bank.

Фото: ПАО КБ «Центр-инвест»

Поддержка и развитие предпринимательства на Юге России — одна из приоритетных задач банка «Центр-инвест». Банк работает со стартапами с 2011 года и поддерживает молодых предпринимателей, реализуя специальные кредитные программы. В банке действует четыре собственные акселерационные программы: Акселератор для предпринимателей, для самозанятых, для вывода бизнеса на маркетплейсы и работа с импортом (acc.centrinvest.ru). Обучение позволяет успешно начать свое дело и качественно развить бизнес.

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