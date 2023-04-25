Юные футболисты определили обладателей Кубка «Комсомолки»

Генеральный партнер - компания Linde подготовила призы для юных футболистов. Фото: Эльмира Ким

На стадионе «Электроник» в Волгограде вновь состоялся открытый турнир Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда». Медали и кубки юные футболисты разыграли уже в седьмой раз. Матчи получились зрелищными, с большим числом забитых мячей и яркими эмоциями. Даже дождик не испортил настроения юным спортсменам, которые демонстрировали все свои умения, отработанные на тренировках. Кубок «Комсомолки» разыграли футболисты 2012/2013 годов рождения, причем в некоторых командах были не только мальчишки, но еще и девчонки.

Команды - участники турнира по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда». Фото: Эльмира Ким

В турнире приняли участие пять команд, каждая из которых сыграла друг с другом. «Олимпия-1» (2013) стартовала с победы со счетом 7:1 над «Олимпией-2» (2013), в параллельном матче «Олимпия» (2012) оказалась сильнее «Арены-1» - 5:1. Затем «Олимпия-1» (2013) забила пять безответных мячей в ворота «Арены-2», не выявила сильнейшего встреча «Олимпии» (2012) и «Олимпии-2» (2013) - 1:1. «Олимпия-1» (2013) уверенно переиграла «Арену-1» со счетом 8:1, «Олимпия-2» (2013) победила «Арену-2» - 4:2. Со счетом 5:2 «Олимпия 1» (2013) взяла верх у «Олимпии» (2012). «Арена-1» разгромила «Арену-2» - 6:1. В двух заключительных матчах турнира «Олимпия-2» (2013) и «Арена-1» устроили обмен забитыми мячами, что привело к ничьей со счетом 4:4, а «Олимпия» (2012) с самым крупным счетом на турнире - 8:0 - одолела «Арену-2».

Первое место - команда «Олимпия-1» (2013). Фото: Эльмира Ким

Турнир на Кубок газеты «Комсомольская правда» состоялся благодаря генеральному партнеру - компании Linde. Лидер в области производства и поставок промышленных, пищевых и медицинских газов в шестой раз стал партнером в проведении соревнований. Компания подготовила призы для юных футболистов, которые так необходимы им во время тренировок и игр.

Ребятам подарили спортивные аксессуары и экипировку. Выражаем благодарность за помощь в организации турнира МБУ ДО СШ № 19 «Олимпия» г. Волгограда, которое предоставило для проведения соревнований стадион «Электроник».

Второе место - команда «Олимпия» (2012). Фото: Эльмира Ким

После подсчета очков определилась итоговая таблица. Пятое место заняла «Арена-2», строчкой выше расположилась «Арена-1». На третьем месте оказалась «Олимпия-2» (2013), серебряными призерами стали ребята из «Олимпии» (2012). Победителем седьмого открытого турнира Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда» стала «Олимпия-1» (2013), которая одержала победы во всех своих матчах.

Третье место - команда «Олимпия-2» (2013). Фото: Эльмира Ким

Кроме того, были отмечены игроки, которые лучше всех проявили себя во время турнира. Им вручили специальные статуэтки.

Лучший вратарь - Родион Сидоров, «Олимпия» (2013).

Лучший защитник - Глеб Рыжов, «Арена-2».

Лучший полузащитник - Олег Шуманин, «Арена-1».

Лучший нападающий - Денис Земчугов, «Олимпия» (2012).

Лучший бомбардир - Николас Антандзе, «Олимпия» (2013).

Лучший игрок - Иван Филиппов, «Олимпия» (2013).

И девченки играют в футбол. Фото: Эльмира Ким

Все участники соревнований получили дипломы. Футболистам команд, которые заняли места в тройке, вручили медали и кубки. После церемонии награждения юные футболисты в отличном настроении делились эмоциями от турнира друг с другом, а также со своими тренерами и родителями, обсуждая яркие моменты игр.

Игровой момент. Фото: Эльмира Ким

Ребята и девчата занимаются футболом не первый год, несмотря на юный возраст, они уже умело обращаются с мячом. Каждый из них хочет достичь профессионального уровня и блистать своим мастерством на лучших стадионах страны и мира.

Эмоциям победитедлей нет предела. Фото: Эльмира Ким

Это будет в будущем, а через год мы снова ждем команды уже на восьмом открытом турнире Волгоградской области по футболу на Кубок газеты «Комсомольская правда».

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