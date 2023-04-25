Студенты ВолгГТУ получили 200 тысяч рублей от Tele2 за свои инновационные проекты

Фото: Сергей Воля

Tele2 подвела итоги конкурса для талантливых студентов Волгоградского государственного технического университета. Учащиеся вуза стали соискателями стипендий, представив на защиту свои инновационные разработки. Авторы лучших проектов разделили между собой призовой фонд в размере 200 тысяч рублей.

Фото: Сергей Воля

Защита работ прошла на базе центра проектной деятельности вуза POLYGON. К этапу представления проектов экспертному жюри, состоящему из представителей вуза и Tele2, были допущены 10 студентов различных курсов и факультетов. Участники стипендиального проекта успешно справились с созданием собственной стратегии продвижения бренда и продукта, а также совершенствованием сферы полезных digital-сервисов.

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Стипендиальный конкурс стартовал в декабре 2022 года. В нем мог принять участие любой студент ВолгГТУ по всем направлениям образовательных программ бакалавриата, специалитета, магистратуры и аспирантуры. Студентам вуза было предложено три темы на выбор: «Зумеры&Tele2», «Цифровые университеты будущего» и «Новые применения телекома».

Фото: Сергей Воля

Третье место занял Вадим Некрасов, студент химико-технологического факультета. Он представил разработку игровой структуры в метавселенной на основе современной маркетинговой стратегии. Проект представляет собой игру с символикой Tele2, которая позволяет увеличить количество клиентов оператора. За свою разработку Вадим получил стипендию в 40 тысяч рублей.

Вторым в конкурсе стал студент факультета экономики и управления Роман Мещеряков с проектом «Цифровые университеты будущего», предложив идеи развития университета с применением информационных технологий. Размер вознаграждения этот работы составил 60 тысяч рублей.

Победителем и обладателем именной стипендии в 100 тысяч рублей стал студент третьего курса факультета прикладной информатики Давидбек Дадикян, подготовивший проект «Единая система: все, что необходимо для учебы, в одном месте».

Фото: Сергей Воля

- Я предложил создать мобильное приложение для сайта, которое поможет студентам ВолгГТУ комфортно учиться. С его помощью можно смотреть расписание и выполнять задания в более удобной рабочей форме. Идея пришла сама собой, потому что ежедневно пользуюсь сайтом Политеха и другими ресурсами, предлагаемыми университетом. Хотелось сделать что-то более удобное, - отметил студент.

Помимо стипендии Давидбек получил от представителей Tele2 приглашение о продолжении сотрудничества: в случае доработки проекта оператор рассмотрит возможность его применения в сфере телекоммуникаций.

Представители судейской комиссии высоко оценили и работы авторов, которые не вошли в тройку лучших. Директор волгоградского филиала Tele2 Евгений Брюзгин отметил высокое качество каждого проекта. По словам представителя компании определить победителей было непросто.

- Программа на соискание именной стипендии Tele2 стала для студентов прекрасной возможностью проявить свои способности еще на этапе обучения. В ходе проекта мы увидели, как ответственно студенты подходят к заданиям, с каким энтузиазмом работают. Каждый кейс, представленный в финале, имеет высокую ценность. Благодаря тесному сотрудничеству с ВолгГТУ у нас получилось заинтересовать молодых людей проектной работой и помочь им с реализацией идей. В наших ближайших планах продолжить партнерские отношения с вузом для того, чтобы предоставить студентам еще больше возможностей для самореализации, - подчеркнул топ-менеджер.

Учащиеся удивили жюри своими знаниями, творчеством и разнообразием работ: проекты были разнообразны и охватывали множество сфер. Например, в качестве идей были представлены приложение для планирования, сериал, созданный с помощью искусственного интеллекта, и бот цифрового психолога.

- В процессе конкурсного отбора будущие специалисты развивают способности к исследовательской и проектной работе, учатся презентовать свои идеи и публично их защищать. Участники получили хорошую мотивацию для дальнейшей деятельности, увидев, что их проекты интересны крупной телеком-компании. ВолгГТУ положительно оценивает опыт сотрудничества с Tele2 и саму стипендиальную программу, как интерактивный и современный подход к обучению, - отметил ректор Волгоградского государственного технического университета Александр Навроцкий.

Студенты, которые составили тройку призеров-обладателей стипендий, могут распорядиться средствами на свое усмотрение. Однако ребята рассказали, что приз планируют направить на разработку и реализацию своих идей.

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