В Волгоградской области КПК поймали на мошенничестве с маткапиталом на 50 млн рублей

Преступникам удалось обмануть десятки волгоградок Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Полиция Волгоградской области возбудила уголовное дело в отношении преступной группы, подозреваемой в мошенничестве с материнским капиталом на сумму 50 миллионов рублей. Как сообщила сайту volgograd.kp.ru официальный представитель МВД России Ирина Волк, задержано 9 участников, в числе которых – организатор.

- По предварительным данным, организатором криминальной схемы являлся председатель волгоградского филиала одного из кредитно-потребительских кооперативов, - уточнили в МВД России.

Преступники искали многодетных женщин, которые должны были получить материнский капитал на третьего и последующих детей, и предлагали им купить земельные участки под строительство жилья.

- Они убеждали матерей оформить в кредитно-потребительском кооперативе фиктивные займы на покупку земельных участков под строительство жилых домов. При этом один и тот же участок мог быть использован в противоправных целях несколько раз, - рассказала Ирина Волк.

Таким образом преступникам удалось обмануть десятки волгоградок. Их материнских капитал обналичивался обманным путем через государственные органы.

- При этом женщинам отдавали лишь небольшой процент от полученной суммы, присваивая себе большую часть незаконно оформленных субсидий, - уточнили в полиции.

Следователи ГУ МВД России по Волгоградской возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» (часть 4). Двум участникам преступной банды избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

- Проведены обыски в офисных помещениях и по адресам проживания фигурантов. Обнаружены и изъяты денежные средства, банковские карты, документы, черновые записи и электронные носители информации, имеющие доказательственное значение, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.