Был военным: что известно о погибшем при крушении вертолета под Волгоградом пилоте

Олег Виноградов погиб при кружении медицинского вертолета. Фото: страница ОК Олега Виноградова.

Накануне, 24 апреля, при крушении медицинского вертолета «Ансат» в Волгоградской области погиб 56-летний пилот Олег Виноградов. Причины ЧП выясняются. Как стало известно сайту volgograd.kp.ru, управлявший воздушным судном летчик родился и вырос в Саратовской области, а проживал в Белгородской в городе Старый Оскол. Работал в Волгограде – помогал госпитализировать тяжело больных пациентов из дальних районов региона в городские больницы.

Олег Виноградов в 1986 год поступил в Уфимское высшее военное авиационное училище летчиков. Затем восемь лет (до 2008 года) служил в армии по контракту в Тульской области. В 2010-ом сменил сферу деятельности – устроился в строительную компанию, в которой проработал семь лет. После этого вернулся в кабину пилота.

Напомним, трагедия произошла вечером в понедельник. Вертолет в непогоду направился в один из районов области, чтобы транспортировать пациента в кардиоцентр. Олег Виноградов успешно доставил больного, а затем направился на базу в Городищенском районе, однако по пути воздушное судно рухнуло. Мужчина погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

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