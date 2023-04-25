Оставил людей без воды и тепла: под Волгоградом на главу села возбудили уголовное дело

Фото: СУ СКР по Волгоградской области.

25 апреля следователи Волгоградской области задержали 39-летнего главу Приволжского сельского поселения Светлоярского района за служебный подлог, халатность и растрату. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, в настоящий момент проводится расследование.

Напомним, ранее жители не раз обращались в правоохранительные органы с жалобами на бездействие чиновников – люди долгое время жили без централизованного водопровода. Их письма и видеообращения дошли до главы СК Александра Бастрыкина и Генпрокурора РФ. При этом местная власть обещала разобраться с вопросом, глава поселка озвучил два варианта строительства коммуникаций, однако дальше слов дело не дошло.

- Подозреваемы в период с 2017 года не провел необходимый комплекс мероприятий по организации водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения населения на территории сельского поселения. Таким образом, фигурант стремился облегчить условия своего труда, не затрачивая дополнительные силы и средства, - пояснили в областном следкоме.

В итоге более двух тысяч человек жили в трудных условиях, воду подвозили по расписанию и в ограниченном количестве. Люди требовали справедливости.

Следователи, которые организовали проверку после жалоб волгоградцев, установили, что глава замешан в незаконной купле-продаже служебной машины. Он продал транспортное средство и забрал деньги себе.

- При этом, зная, что за неправомерное отчуждение имущества поселения его могут привлечь к установленной законом ответственности, подозреваемый с целью скрыть от администрации факт неправомерного отчуждения автомобиля, составил заведомо подложное распоряжение, якобы подтверждающее факт утилизации данного автомобиля, - уточнили в региональном СК.

Глава села сложил полномочия. Следователи собирают доказательства по делу.

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