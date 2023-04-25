Вылетел в сильный дождь: в Волгоградской области пилот санитарного вертолета погиб, спасая жизнь пациента

Пилот погиб на месте крушения. Фото: ЗМСУТ СК России

25 апреля комитет здравоохранения Волгоградской области рассказал о последних часах жизни 66-летнего пилота санитарного вертолета «Ансат» Олега Виноградова, который погиб в результате крушения. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе облздрава, вечером в понедельник крылатая скорая помощь вылетала в один из отдаленных районов региона, чтобы транспортировать тяжелого пациента в больницу города-героя.

- Перед возвращением на базу вертолет благополучно доставил пациента с бригадой медиков в кардиоцентр из одного из отдаленных районов области. Состояние пациента стабильное, - уточнили в ведомстве.

После этого, примерно в десять вечера, пилот возвращался на постоянное место базирования в Городищенском районе. В это время шел дождь, была плохая видимость. По неизвестным причинам пилот Виноградов потерял управление, вертолет рухнул неподалеку от поселка Ерзовка вдали от жилого массива и всего в пяти километрах от площадки. Мужчина погиб на месте.

В настоящий момент выясняются обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело.

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